Болезни, которые имитируют инсульт: не перепутайте!
Части пациентов, поступающих с диагнозом "острый инсульт" ставят другой диагноз. Однако симптомы бывают очень схожи, поэтому важно уметь их исключать.
Об этом рассказала врач-невролог Анастасия Гончар.
По словам врача, в мире увеличилось количество случаев, когда тромболизис (процесс растворения тромба под влиянием введенного в кровяную систему фермента) проводят пациентам, у которых нет ишемического инсульта из-за ошибочной диагностики.
"Свыше 6% тромболизисов в мире проводятся пациентам, у которых нет острого ишемического инсульта", - пишет медик.
По статистике, болезни-имитаторы инсульта составляют от 2 до 30% случаев обращения по скорой
Топ-5 имитаторов инсульта:
- Эпилепсия
- Конверсионные расстройства
- Мигрень
- Метаболические энцефалопатии (гипо/гипергликемия, энцефалопатия Вернике)
- Опухоли ЦНС
В частности, мигрень с аурой – конечный диагноз у более чем 1% пациентов, которые оценивались в отделении неотложной помощи с подозрением на острый ишемический инсульт.
Что может натолкнуть подумать о другом диагнозе, чем инсульт:
- низший балл по шкале NIHSS
- тотальная афазия без гемипареза
- пациент молодого возраста, чаще женского пола, без факторов риска
- пациент с диагностированным ранее психическим расстройством
- мигрень в анамнезе
- эпилепсия в анамнезе
Относительно немигренозных состояний, которые ошибочно принимали за инсульт, это абсцесс головного мозга, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, вестибулярный нейронит, метастазы в головной мозг.
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