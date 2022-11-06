Болезни, которые имитируют инсульт: не перепутайте!

Части пациентов, поступающих с диагнозом "острый инсульт" ставят другой диагноз. Однако симптомы бывают очень схожи, поэтому важно уметь их исключать.

Об этом рассказала врач-невролог Анастасия Гончар.

По словам врача, в мире увеличилось количество случаев, когда тромболизис (процесс растворения тромба под влиянием введенного в кровяную систему фермента) проводят пациентам, у которых нет ишемического инсульта из-за ошибочной диагностики.

"Свыше 6% тромболизисов в мире проводятся пациентам, у которых нет острого ишемического инсульта", - пишет медик.

По статистике, болезни-имитаторы инсульта составляют от 2 до 30% случаев обращения по скорой

Топ-5 имитаторов инсульта:

Эпилепсия

Конверсионные расстройства

Мигрень

Метаболические энцефалопатии (гипо/гипергликемия, энцефалопатия Вернике)

Опухоли ЦНС

В частности, мигрень с аурой – конечный диагноз у более чем 1% пациентов, которые оценивались в отделении неотложной помощи с подозрением на острый ишемический инсульт.

Что может натолкнуть подумать о другом диагнозе, чем инсульт:

низший балл по шкале NIHSS

тотальная афазия без гемипареза

пациент молодого возраста, чаще женского пола, без факторов риска

пациент с диагностированным ранее психическим расстройством

мигрень в анамнезе

эпилепсия в анамнезе

Относительно немигренозных состояний, которые ошибочно принимали за инсульт, это абсцесс головного мозга, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, вестибулярный нейронит, метастазы в головной мозг.