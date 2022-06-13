Делайте это 20 минут в день, чтобы предотвратить инфаркт, инсульт и диабет

Оказывается, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение можно, будучи физически активными. И речь не о часах в зале, дорогущих абонементах. Чтобы поддержать здоровье и форму, достаточно 150 минут в неделю (около 20 минут в день) посвящать время дополнительным нагрузкам, рассчитанным на все группы мышц.

Об этом говорится в Instagram sviy.doc, который ведут украинские врачи-блогеры.

Врачи говорят, если человек ведет сидячий образ жизни, то у него замедляется метаболизм. Это в свою очередь влияет на способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.

Многие заболевания тесно связаны с отсутствием физических упражнений. Например: сахарный диабет II типа, атеросклероз сосудов (что в свою очередь приводит к инфарктам и инсультам), ожирение и тому подобное.

Когда мы занимаемся физическими упражнениями, в организме происходят важные изменения

Сердце. Увеличивается частота сердечных сокращений, что улучшает приток крови к головному мозгу, сердцу, и другим внутренним органам. Как следствие, лучше кровоснабжение и функционирование.

Мышцы. Сокращаются мышцы диафрагмы (вследствие повышения частоты дыхания), а также мышцы передней стенки живота, что улучшает перистальтику кишечника, а следовательно, и функцию желудочно-кишечного тракта.

Легкие. Происходит раскрытие и расширение бронхов и легочных альвеол, через легкие проходит больше воздуха, увеличивается насыщение крови кислородом, в результате которого улучшается обеспечение кислородом всех органов и тканей.

Мозг. Выброс гормонов помогает предотвратить депрессии и заболевания сосудов мозга.

Кому и сколько надо тренироваться

Дети младшего возраста: не менее 180 минут в день различных видов физической активности.

Дети 3-4 лет: не менее 60 минут из 180-ти - физической активности умеренной и высокой интенсивности.

Дети и подростки 5-17 лет: ежедневно не менее 60 минут физической активности умеренной и высокой интенсивности. Трижды в неделю - упражнения на развитие скелетно-мышечных тканей.

Взрослые от 18 лет: 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю высокой интенсивности. Для дополнительного укрепления здоровья - до 300 минут в неделю. Для поддержания и изменения скелетно-мышечной системы по крайней мере дважды в неделю - силовые упражнения для основной группы мышц.

Пожилые люди с ограниченной возможностью: три раза в неделю упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений.

Если у вас есть хронические заболевания, обратитесь на консультацию к своему врачу относительно видов и объемов физической активности, которые подходят именно вам.

Как мотивировать себя начать тренироваться

Назначьте время, которое вы посвятите для себя. Включите музыку, представьте, как будет трансформироваться ваше тело от ваших действий. Начните с легкой разминки, затем увеличьте нагрузку.

Чтобы уделить внимание всем мышцам, выполняйте различные упражнения - приседания, выпады, отжимания, упражнения на пресс. Думайте о том, какие вы сильные, хвалите себя за то, что преодолеваете себя, свою леность.

Чтобы приучить себя к тренировкам, делайте их лучше ежедневно с меньшими нагрузками, чем трижды в неделю - с максимальными. Это позволит вам не сорваться и не бросить.

В конце концов, физические упражнения настолько станут для вас привычными, что у вас будет своего рода "ломка", если вы не тренируетесь.