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Хвороба невиліковна? Міфи про гепатит А, якими лякають українців

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 10:25
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Хвороба невиліковна? Міфи про гепатит А, якими лякають українців В Україні стався спалах гепатиту А (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Сергій Федорків

В Україні виявили спалах вірусного захворювання гепатит A. Станом на 6 листопада у Вінницькій області кількість хворих сягнула 280 осіб. Попри те, що вірус фіксують і в інших регіонах, епідеміологічного зв'язку між цими випадками немає. Крім лікування, ще однією зброєю протидії вірусу є достовірна інформація та знання про нього.

Тому інфекціоніст Сергій Федорків в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав головні міфи про гепатити та пояснив, чому в них не можна вірити.

Імунітет після перенесеного гепатиту A захищає від інших вірусних гепатитів

Імунітет від гепатиту A можна отримати двома способами:

  • після вакцинації
  • після перенесеного захворювання

У першому випадку імунітет в середньому триває десь близько 10 років, а в другому - цей імунітет є довічним.

Гепатит - це хвороба наркоманів і повій

Спосіб передачі вірусного гепатиту A є фекально-оральний, тому інфікуватися може будь-хто, наголошує лікар.

Методами профілактики є вибір якісних і свіжих продуктів, ретельне миття рук після відвідування громадських місць, вбиральні, перед їжею тощо, вживання чистої води та вакцинація.

Гепатит невиліковний

Гепатит А є виліковним захворюванням і зазвичай не спричиняє хронізації вірусу, тобто людина повністю позбувається його та отримує довічний імунітет. Для того, щоб лікування пройшло легше та ефективніше, варто звернутися до лікаря за перших симптомів:

Найпоширенішими "дзвіночками" є:

  • нудота
  • підвищена температура
  • слабкість
  • відсутність апетиту
  • діарея
  • блювота
  • неприємні відчуття в животі
  • потемніння сечі
  • жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей)

Щеплення достатньо робити раз на життя

Ревакцинація від гепатиту А необхідна кожні 10 років, каже лікар. Якщо ж ви вже хворіли на гепатит, то скоріш за все ваш організм уже виробив імунітет до цього захворювання.

Гепатит можна вилікувати народними методами

У відкритих джерелах можна знайти багато методів лікування гепатитів зі сфери народної медицини. Проте інфекціоніст Федорків застерігає від такого лікування.

"Не потрібно вдаватися до народних методів лікування вірусного гепатиту А, оскільки в більшості випадків людина не потребує ніякого медикаментозного лікування. Уражається перш за все печінка, тому використання народних методів лікування, які можуть метаболізуватися в печінці потенційно може призвести до погіршення загального стану людини", - наголосив він.

Раніше ми розповідали, які п'ять неочевидних симптомів можуть свідчити про гепатит А.

Читайте також, що потрібно робити в разі підозри на гепатит.

А ще ми писали, де в Києві зробити вакцину проти гепатиту та скільки це коштує.

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Гепатит А хвороби міфи