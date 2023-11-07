Хвороба невиліковна? Міфи про гепатит А, якими лякають українців
В Україні виявили спалах вірусного захворювання гепатит A. Станом на 6 листопада у Вінницькій області кількість хворих сягнула 280 осіб. Попри те, що вірус фіксують і в інших регіонах, епідеміологічного зв'язку між цими випадками немає. Крім лікування, ще однією зброєю протидії вірусу є достовірна інформація та знання про нього.
Тому інфекціоніст Сергій Федорків в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав головні міфи про гепатити та пояснив, чому в них не можна вірити.
Імунітет після перенесеного гепатиту A захищає від інших вірусних гепатитів
Імунітет від гепатиту A можна отримати двома способами:
- після вакцинації
- після перенесеного захворювання
У першому випадку імунітет в середньому триває десь близько 10 років, а в другому - цей імунітет є довічним.
Гепатит - це хвороба наркоманів і повій
Спосіб передачі вірусного гепатиту A є фекально-оральний, тому інфікуватися може будь-хто, наголошує лікар.
Методами профілактики є вибір якісних і свіжих продуктів, ретельне миття рук після відвідування громадських місць, вбиральні, перед їжею тощо, вживання чистої води та вакцинація.
Гепатит невиліковний
Гепатит А є виліковним захворюванням і зазвичай не спричиняє хронізації вірусу, тобто людина повністю позбувається його та отримує довічний імунітет. Для того, щоб лікування пройшло легше та ефективніше, варто звернутися до лікаря за перших симптомів:
Найпоширенішими "дзвіночками" є:
- нудота
- підвищена температура
- слабкість
- відсутність апетиту
- діарея
- блювота
- неприємні відчуття в животі
- потемніння сечі
- жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей)
Щеплення достатньо робити раз на життя
Ревакцинація від гепатиту А необхідна кожні 10 років, каже лікар. Якщо ж ви вже хворіли на гепатит, то скоріш за все ваш організм уже виробив імунітет до цього захворювання.
Гепатит можна вилікувати народними методами
У відкритих джерелах можна знайти багато методів лікування гепатитів зі сфери народної медицини. Проте інфекціоніст Федорків застерігає від такого лікування.
"Не потрібно вдаватися до народних методів лікування вірусного гепатиту А, оскільки в більшості випадків людина не потребує ніякого медикаментозного лікування. Уражається перш за все печінка, тому використання народних методів лікування, які можуть метаболізуватися в печінці потенційно може призвести до погіршення загального стану людини", - наголосив він.
Раніше ми розповідали, які п'ять неочевидних симптомів можуть свідчити про гепатит А.
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А ще ми писали, де в Києві зробити вакцину проти гепатиту та скільки це коштує.