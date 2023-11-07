Болезнь неизлечима? Мифы о гепатите А, которыми пугают украинцев

В Украине обнаружили вспышку вирусного заболевания гепатит A. По состоянию на 6 ноября в Винницкой области количество заболевших достигло 280 человек. Несмотря на то что вирус фиксируют и в других регионах, эпидемиологической связи между этими случаями нет. Помимо лечения еще одним оружием противодействия вирусу является достоверная информация и знания о нем.

Поэтому инфекционист Сергей Федоркив в комментарии РБК-Украина (проект Styler) собрал главные мифы о гепатитах и объяснил, почему в них нельзя верить.

Иммунитет после перенесенного гепатита A защищает от других вирусных гепатитов

Иммунитет от гепатита A можно получить двумя способами:

после вакцинации

после перенесенного заболевания

В первом случае иммунитет в среднем длится где-то около 10 лет, а во втором - этот иммунитет является пожизненным.

Гепатит - это болезнь наркоманов и проституток

Способ передачи вирусного гепатита A является фекально-оральным, поэтому инфицироваться может любой, подчеркивает врач.

Методами профилактики являются выбор качественных и свежих продуктов, тщательное мытье рук после посещения общественных мест, туалеты, перед едой и т. д., употребление чистой воды и вакцинация.

Гепатит неизлечим

Гепатит А является излечимым заболеванием и обычно не вызывает хронизации вируса, то есть человек полностью избавляется от него и получает пожизненный иммунитет. Для того чтобы лечение прошло легче и эффективнее, следует обратиться к врачу за первыми симптомами:

Самыми распространенными "звночками" являются:

тошнота

повышенная температура

слабость

отсутствие аппетита

диарея

рвота

неприятные ощущения в животе

потемнение мочи

желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)

Прививку достаточно делать раз в жизнь

Ревакцинация от гепатита А необходима каждые 10 лет, говорит врач. Если же вы уже болели гепатитом, то скорее всего ваш организм уже выработал иммунитет к этому заболеванию.

Гепатит можно вылечить народными методами

В открытых источниках можно найти много методов лечения гепатитов из сферы народной медицины. Однако инфекционист Федоркив предостерегает от такого лечения.

"Не нужно прибегать к народным методам лечения вирусного гепатита А, поскольку в большинстве случаев человек не нуждается в никаком медикаментозном лечении. Поражается прежде всего печень, поэтому использование народных методов лечения, которые могут метаболизироваться в печени, потенциально может привести к ухудшению общего состояния человека", - подчеркнул он.