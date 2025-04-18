Хлопчик з мему "Скоро вже буде Паска" виріс, і ось як він виглядає зараз (фото)

Багато хто пам'ятає кумедне відео з маленьким хлопчиком, який на камеру каже: "Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яско". Тоді герою мему було 5 років, а зараз йому вже 7 і він не припинив з'являтися у соцмережах.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де зараз і як виглядає хлопчик з відео "Скоро вже буде Паска", якого звуть Матвій Брус.

Що відомо про дитину з відео про Великдень

Так, у 2022 році мережу "підірвав" смішний "тікток" - маленький Матвій з Черкащини бігав городом та "допомагав" батькам, а коли йому запропонували щось розповісти на камеру, той видав цілу промову.

"Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яско... Сардельки та ковбаску", - впевнено сказав хлопчик, рекламуючи бізнес батьків.

Відео миттєво стало "вірусним", а потім й взагалі перетворилося в пісню. Мюслі UA випустили трек з Матвієм, який (станом на зараз) зібрав вже понад 10 мільйонів переглядів.

Дитина стала популярною. Матвій та його батьки давали інтерв'ю, розповідали про сина та ділилися, що кумедне відео з'явилося абсолютно випадково, адже хлопчика не готували до зйомок, він просто казав те, що хотів.

Де зараз Матвій Брус

Нині хлопчик продовжує зніматися у відео свого батька. Його тата веде соцмережі та розповідає про сільське господарство, землеробство та догляд за свійськими тваринами.

Матвій Брус (скріншот)

У квітні минулого року Брус записав нове відео про Великдень.

Окрім цього, Матвій та його родина зуміли "монетизувати" його популярність - але на добру справу. Хлопчик та його батьки проводять збори для ЗСУ, допомагають армії.

Матвій Брус з мему (скріншот)

А ще Матвій розповідає про своє життя та продовжує допомагати батькам. Хлопчик популярний у соцмережах, на сторінку його батька в TikTok підписано понад 350 тисяч юзерів, а ще - 312 тисяч підписників на YouTube.

Матвій Брус (скріншот)

Нещодавно герой мему з'явився у новому відео, де його батьки пекли паски. Сам Матвій виступив в ролі дегустатора.

Матвій Брус зараз (скріншот)

Дитина не боїться камери та охоче ділиться своїми думками та при цьому видає кумедні фрази. Чи буде він випускати нове відео до Великодня цього року - поки що невідомо.