Хвора бабуся на смертному одрі дала важливий урок своїй онуці: про що вона попросила

71-річній Анайї з США лікарі діагностували рак. Уся родина була засмучена, а особливо її онука Кайла. З часом стан здоров'я старенької почав погіршуватися і вона вже не могла підвестися з ліжка. Однак, вона перебувала у свідомості та могла спілкуватися з онукою.

"Моя бабуся була єдиною і неповторною у своєму роді. Вона мала тверді переконання й залишалася впертою до останніх днів. Не можна казати погано про померлих, але важливо пам'ятати їх повністю, включаючи недоліки. Зрештою, це те, що робить нас цікавими людьми", - розповіла Кайла.

Жінка зізнається, що не була готова до погіршення стану бабусі. Вона багато проводила з нею часу, вони говорили про дитинство, життя, сім'ю та майбутнє.

Якось в гості до бабусі зайшов коханий Кайли, який служить в ВМС і сталося те, від чого онука старенької була просто шокована. Анайя побачила на тілі чоловіка татуювання і захотіла дізнатися більше.

"Їй дуже сподобалося дерево на його руці - "таке саме, як у Біблії". Тоді, вірна своїй натурі, вона не попросила, а наказала йому зняти сорочку, щоб краще все роздивитися", - додала жінка.

Її хлопець спочатку вагався, а потім зняв сорочку та підійшов поближче.

"Вона із захопленням вивчала татуювання, оцінивши моє ім'я, вибите над його серцем. Але в той момент мене вразило дещо інше - як вона змогла зачарувати чоловіка, аби він зробив те, що вона хотіла, навіть у свої останні дні. Для мене це стало фінальним уроком: домагайся того, чого хочеш, без жодних вибачень. Життя надто коротке, щоб витрачати його на щось інше", - резюмувала Кайла.