Больная бабушка на смертном одре преподала важный урок своей внучке: о чем она попросила

71-летней Анайи из США врачи диагностировали рак. Вся семья была расстроена, особенно ее внучка Кайла. Со временем состояние здоровья старушки начало ухудшаться и она уже не могла подняться с постели. Однако она находилась в сознании и могла общаться с внучкой.

"Моя бабушка была единственной и неповторимой в своем роде. Она имела твердые убеждения и оставалась упрямой до последних дней. Нельзя говорить плохо об умерших, но важно помнить их полностью, включая недостатки. В конце концов это то, что делает нас интересными людьми ", - рассказала Кайла.

Женщина признается, что не была готова к ухудшению состояния бабушки. Она много проводила с ней времени, они говорили о детстве, жизни, семье и будущем.

Однажды в гости к бабушке зашел любимый Кайлы, который служит в ВМС и произошло то, от чего внучка старушки была просто шокирована.

"Ей очень понравилось дерево на его руке - "такое же, как в Библии". Тогда, верная своей натуре, она не попросила, а приказала ему снять рубашку, чтобы лучше все рассмотреть", - добавила женщина.

Ее парень сначала колебался, а потом снял рубашку и подошел поближе.

"Она с увлечением изучала татуировку, оценив мое имя, выбитое над его сердцем. Но в тот момент меня поразило несколько другое - как она смогла очаровать мужчину, чтобы он сделал то, что она хотела, даже в свои последние дни. Для меня это стало финальным уроком: добивайся того, чего хочешь, без всяких извинений. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на что-то другое", - резюмировала Кайла.