Пенсіонерка змушена була виривати собі сама зуби і причина цього вчинку шокує кожного

Літня жінка змушена була піти на відчайдушний крок і самостійно вирвати собі зуби. 76-річна жінка намагалась попасти до лікаря майже 7 років, однак вільного стоматолога вона знайти так і не змогла.

Чому пенсіонерка не змогла попасти до стоматолога і змушена була сама собі виривати зуби, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

У 2018 році 76-річна Лінда Колла переїхала з Ноттінгема до Оттері Сент-Мері в Девоні. На новому місці проживання пенсіонерка почала шукати нового стоматолога.

Однак, на її розчарування, місцеві лікарні не приймали нових пацієнтів по програмі NHS (це страхування від Національної служби здоров'я у Великобританії).

Звернутися до приватної стоматологічної клініки Лінда не мала можливості, оскільки це було для неї дуже дорого, а вона виживала лише за рахунок пенсійних кредитів.

На початку цього року у неї почало хитатися одразу три зуби й жінці прийшлося шукати якійсь вихід з ситуації. Не маючи можливості попасти до лікаря, Лінда вирішила видалити собі два корінних зуби та одне ікло.

Як вона зізнається, процедура була дуже болісна, але у неї не було іншого виходу, бо біль від хитких зубів впливав на її здатність їсти.

"У мене не було іншого виходу. Коли я переїхала, тоді почалися проблеми. Я почала шукати стоматолога NHS, але не могла його знайти. Тому я зателефонувала в NHS і вони внесли мене у список. Я тут з квітня 2018 року, і почала шукати лікаря у червні-липні - і його досі не знайшла. Три зуби почали хитатися, і це було дуже не зручно. Було боляче їсти, тож довелося їх витягнути", - розповіла Лінда.

76-річна Лінда змушена була самотужки вирвати собі три зуби, бо майже 7 років не могла записатися до стоматолога (фото: Linda Colla / SWNS)

Жінка додала, що зуби розхитувалися все більше та більше, тому вона видаляла їх не всі одразу, а по черзі. Це були два задніх корінних зуба та ікло. Корені були дуже великі.

"Це було дуже боляче, але я, очевидно, маю високу толерантність до болю", - каже пенсіонерка.

Після такого втручання Лінда змушена була заплатити 300 фунтів стерлінгів (15 860 гривень) за роботу над зубною пластиною, щоб знову мати можливість їсти.

Жінка зізнається, що з радістю готова була б проїхати й велику відстань, щоб відвідати стоматолога, але марно.

Вона ще не втрачає знайти стоматолога, який би їй допоміг, бо зубні протези, які жінці зараз потрібні, у приватного лікаря коштують приблизно 1500 фунтів стерлінгів (79 300 гривень).

Лінда поділилася своєю історію, щоб привернути увагу до стоматологічної кризи та недоступність якісних медичних послуг, особливо на південному заході Англії.

"Я обходила місцевих стоматологів, які сказали мені, що вони можуть прийняти лише певну кількість пацієнтів NHS через фінансування, і більше вони приймати не можуть. А Національна служба здоров'я зв'язувалася зі мною кілька разів і запитувала, чи хочу я все ще бути в списку очікування, і я казала, що звичайно. І вже понад 6 років, наскільки мені відомо, я все ще в ньому", - розповіла пенсіонерка.