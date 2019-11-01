Не хваліть дитину: Комаровський розвінчав популярну оману

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський впевнений, що дитина краще знає свою порцію

Доктор Комаровський розповів про те, до чого може призвести "синдром чистої тарілки". Так педіатр на своїй Inatagram-сторінці називає радість дорослих від того, що дитина повністю впоралася із запропонованою їй порцією.

За словами Євгена Комаровського, бажання впихнути в дитину кількість їжі, яку дорослі вважають правильною, призводить до формування неправильних харчових звичок, з якими їй доведеться боротися в дорослому житті.

Особливо актуально це сьогодні, коли діти мало рухаються, багато часу проводячи за гаджетами.

Перегодовуючи дитину дорослі роблять їй ведмежу послугу, яка може закінчитися ожирінням та психологічних комплексів у майбутньому.

Комаровський розповів, як правильно годувати дитину (фото: unsplash.com)

"Надлишок їжі породжує у багато разів більше проблем зі здоров'ям, ніж її помірний дефіцит", - пише педіатр.

Комаровський дав низку порад, про те, як сформувати правильні харчові звички у малюка:

не потрібно хвалити дитину за з'їдене,

не наполягайте на доїданні всієї порції і демонстрації порожньої тарілки.

"Якщо їжа весь час залишається - значить, проблеми не у дитини, а у тих, хто її годує. Ваші уявлення про "правильну порцію" не відповідають потребам вашої дитини", - резюмував педіатр.