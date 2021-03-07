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Хуже, чем из магазина: эксперт назвала главные опасности покупки домашних сладостей

Автор: Анна Киселева

Покупка домашней выпечки и кондитерских изделий в Украине сейчас переживает пик популярности. Особенно к 8 марта все хотят порадовать дорогих женщин изысканными и необычными сладостями и тортами. Однако эксперт предупреждает, что такая продукция может оказаться менее качественной, чем, к примеру, торты из супермаркета.

Об этом эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, кандидат экономических наук, доцент Мария Янчик рассказала в эфире канала "Украина".

Самодельные кексы от домашних любительниц выпечки могут нести в себе ряд опасностей. Основных – три, считает специалист.

  • Первое: вы не контролируете сырье, его происхождение и безопасность.
  • Второе: вы не контролируете санитарные условия, в которых производится данный продукт. Например, этим ножом режут масло, дальше им же режут бисквит и тому подобное.
  • Третье: если с вами что-то случится, вы отравитесь - вам не к кому обратиться, вам некуда пожаловаться.

Также эксперт подчеркивает, что такую продукцию можно покупать только у проверенных продавцов.

"Поддерживаю, только если это проверенный человек, которому вы доверяете и уже неоднократно у него покупали. Есть ряд недостатков", - сказала она.

Напомним, что ранее эксперт рассказал о популярном продукте, который чаще всего подделывают в Украине. Как распознать подделку - читайте в нашей статье.

Также мы сообщали, что специалисты выбрали лучшие и худшие виды колбас. Речь не о здоровье, а о составе.

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