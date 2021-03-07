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Гірше, ніж з магазину: експерт назвала головні небезпеки покупки домашніх солодощів

Автор: Анна Кисельова

Купівля домашньої випічки та кондитерських виробів в Україні зараз переживає пік популярності. Особливо до 8 березня всі хочуть порадувати дорогих жінок вишуканими та незвичайними солодощами й тортами. Однак експерт попереджає, що така продукція може виявитися менш якісною, ніж, приміром, торти з супермаркету.

Про це експерт із якості та безпеки харчових продуктів, кандидат економічних наук, доцент Марія Янчик розповіла в ефірі каналу "Україна".

Саморобні кекси від домашніх любительок випічки можуть нести в собі ряд небезпек. Основних – три, вважає фахівець.

  • Перше: ви не контролюєте сировину, його походження і безпеку.
  • Друге: ви не контролюєте санітарні умови, в яких виконується даний продукт. Наприклад, цим ножем ріжуть масло, далі їм ріжуть бісквіт і тому подібне.
  • Третє: якщо з вами щось трапиться, ви отруїтеся - вам ні до кого звернутися, вам нікуди поскаржитися.

Також експерт наголошує, що таку продукцію можна купувати тільки у перевірених продавців.

"Підтримую, тільки якщо це перевірена людина, якій ви довіряєте і вже неодноразово у неї купували. Є ряд недоліків", - сказала вона.

Нагадаємо, що раніше експерт розповів про популярний продукт, який найчастіше підробляють в Україні. Як розпізнати підробку - читайте в нашій статті.

Також ми повідомляли, що фахівці обрали найкращі та найгірші види ковбас. Мова не про здоров'я, а про склад.

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