Не хуже чизкейка: готовим творожный десерт с клубникой без выпечки

Необыкновенно легкий и нежный творожный десерт с клубникой - отличная идея в летнюю жару. Он напоминает чизкейк, но готовится гораздо проще и без выпечки.

Время приготовления - 5 минут + 4-5 часов в холодильнике.

Ингредиенты:

300 г творога 5-9%

300 г греческого(или обычного) йогурта

15 г желатина + 100 мл воды

2,5 ст. л. сахарной пудры

250 г клубники + клубника для декора

Приготовление:

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать, на 10-15 мин.

Соединяем творог, йогурт, пудру и взбиваем блендером.

Желатин растапливаем в микроволновке, 30 секунд, достаньте, помешайте и посмотрите, растворились ли все комочки, если нужно, то еще подогрейте 10 секунд.

Добавляем желатин в творожную массу, снова взбиваем.

Кексовую форму застилаем пленкой, пленку смазываем маслом, выливаем 1/2 творожной массы, выкладываем ягоды (не режьте их, выбирайте маленькие, можно любые, не только клубнику), и снова выливаем творожную массу.

Охлаждаем десерт в холодильнике ~ 4-5 часов или ночь.

С готового десерта снимаем пленку, декорируем ягодами и смакуем, приятного аппетита!