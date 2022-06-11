ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не хуже чизкейка: готовим творожный десерт с клубникой без выпечки

Новина українською →
Суббота 11 июня 2022 15:24
Не хуже чизкейка: готовим творожный десерт с клубникой без выпечки Творожный десерт с ягодами (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Необыкновенно легкий и нежный творожный десерт с клубникой - отличная идея в летнюю жару. Он напоминает чизкейк, но готовится гораздо проще и без выпечки.

Рецептом десерта поделилась фуд-блогер Anny Cooking.

Время приготовления - 5 минут + 4-5 часов в холодильнике.

Ингредиенты:

  • 300 г творога 5-9%
  • 300 г греческого(или обычного) йогурта
  • 15 г желатина + 100 мл воды
  • 2,5 ст. л. сахарной пудры
  • 250 г клубники + клубника для декора

Приготовление:

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать, на 10-15 мин.

Соединяем творог, йогурт, пудру и взбиваем блендером.

Желатин растапливаем в микроволновке, 30 секунд, достаньте, помешайте и посмотрите, растворились ли все комочки, если нужно, то еще подогрейте 10 секунд.

Добавляем желатин в творожную массу, снова взбиваем.

Кексовую форму застилаем пленкой, пленку смазываем маслом, выливаем 1/2 творожной массы, выкладываем ягоды (не режьте их, выбирайте маленькие, можно любые, не только клубнику), и снова выливаем творожную массу.

Охлаждаем десерт в холодильнике ~ 4-5 часов или ночь.

С готового десерта снимаем пленку, декорируем ягодами и смакуем, приятного аппетита!

Ранее мы писали, как приготовить банош с брынзой и шкварками - простой рецепт сытного гуцульского блюда.

К слову, кулинар рассказала, как быстро и просто замариновать огурцы. Вам понадобится 15 минут на то, чтобы они настоялись.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее