Не гірше чізкейку: готуємо сирний десерт з полуницею без випічки

Надзвичайно легкий і ніжний сирний десерт з полуницею - відмінна ідея в літню спеку. Він нагадує чізкейк, але готується набагато простіше і без випічки.

Час приготування - 5 хвилин + 4-5 годин в холодильнику.

Інгредієнти:

300 г сиру 5-9%

300 г грецького (або звичайного) йогурту

15 г желатину + 100 мл води

2,5 ст. л. цукрової пудри

250 г полуниці + полуниця для декору

Приготування:

Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати, на 10-15 хв.

З'єднуємо сир, йогурт, пудру і збиваємо блендером.

Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці, 30 секунд, дістаньте, перемішайте і подивіться, чи розчинилися всі грудочки, якщо потрібно, то ще підігрійте 10 секунд.

Додаємо желатин в сирну масу, знову збиваємо.

Кексову форму застеляємо плівкою, плівку змащуємо маслом, виливаємо 1/2 сирної маси, викладаємо ягоди (не ріжте їх, вибирайте маленькі, можна будь-які, не тільки полуницю), і знову виливаємо сирну масу.

Охолоджуємо десерт в холодильнику ~ 4-5 годин або ніч.

З готового десерту знімаємо плівку, декоруємо ягодами і смакуємо, смачного!