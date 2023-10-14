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Хустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фото

Україна, Субота 14 жовтня 2023 16:35
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Хустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фото Як стилізувати хустку (фото: pinterest.com)
Автор: Юлія Гаюк

Хустка - це саме той аксесуар, який полюбився дівчатам і жінкам кілька сезонів тому й не покидає п'єдестал трендів. Існує чимало варіантів, як її можна стилізувати, щоб довершити образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав найцікавіші та найпростіші варіанти носіння хусток.

Зав'яжіть на шию

Хустку можна використати як легкий шарф і пов'язати на шию. Зробіть не тугий вузлик і розмістіть його по центру чи збоку. Ваш образ стане більш елегантним.

Хустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фотоХустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фотоХустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фото

Як носити хустку (фото: pinterest.com)

Зав'яжіть на джинсах

Звісно, хустка не може слугувати вам поясом, проте як аксесуар - прекрасний варіант! Причому тут у вас є політ для творчості: вигадуйте різні комбінації, пробуйте різні вузли та способи зав'язування. А нижче - декілька ідей для натхнення:

Хустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фотоХустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фотоХустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фото

Як носити хустку (фото: pinterest.com)

Зав'яжіть на волосся

У цьому випадку хустка може навіть стати заміною резинки, якщо у вас не дуже густе волосся. Зберіть волосся у високий чи низький хвіст і зав'яжіть його хусткою. Випустіть її кінці, щоб вони змішалися з волоссям і надали йому густоти.

Хустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фотоХустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фотоХустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фото

Як носити хустку (фото: pinterest.com)

Зав'яжіть як краватку

Такий спосіб є незвичним, проте досить оригінальним. Як зав'язати хустку у вигляді краватки, дивіться на цьому відео

@snazzyliss Як вам такий спосіб?

Раніше ми розповідали, як носити тотал-лук, щоб не мати нудний вигляд.

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