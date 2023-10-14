Хустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фото
Хустка - це саме той аксесуар, який полюбився дівчатам і жінкам кілька сезонів тому й не покидає п'єдестал трендів. Існує чимало варіантів, як її можна стилізувати, щоб довершити образ.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав найцікавіші та найпростіші варіанти носіння хусток.
Зав'яжіть на шию
Хустку можна використати як легкий шарф і пов'язати на шию. Зробіть не тугий вузлик і розмістіть його по центру чи збоку. Ваш образ стане більш елегантним.
Як носити хустку (фото: pinterest.com)
Зав'яжіть на джинсах
Звісно, хустка не може слугувати вам поясом, проте як аксесуар - прекрасний варіант! Причому тут у вас є політ для творчості: вигадуйте різні комбінації, пробуйте різні вузли та способи зав'язування. А нижче - декілька ідей для натхнення:
Як носити хустку (фото: pinterest.com)
Зав'яжіть на волосся
У цьому випадку хустка може навіть стати заміною резинки, якщо у вас не дуже густе волосся. Зберіть волосся у високий чи низький хвіст і зав'яжіть його хусткою. Випустіть її кінці, щоб вони змішалися з волоссям і надали йому густоти.
Як носити хустку (фото: pinterest.com)
Зав'яжіть як краватку
Такий спосіб є незвичним, проте досить оригінальним. Як зав'язати хустку у вигляді краватки, дивіться на цьому відео
@snazzyliss Як вам такий спосіб?
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