Хустка - хіт сезону! Як носити цей стильний аксесуар: яскраві приклади з фото

Хустка - це саме той аксесуар, який полюбився дівчатам і жінкам кілька сезонів тому й не покидає п'єдестал трендів. Існує чимало варіантів, як її можна стилізувати, щоб довершити образ.

Зав'яжіть на шию

Хустку можна використати як легкий шарф і пов'язати на шию. Зробіть не тугий вузлик і розмістіть його по центру чи збоку. Ваш образ стане більш елегантним.

Як носити хустку (фото: pinterest.com)

Зав'яжіть на джинсах

Звісно, хустка не може слугувати вам поясом, проте як аксесуар - прекрасний варіант! Причому тут у вас є політ для творчості: вигадуйте різні комбінації, пробуйте різні вузли та способи зав'язування. А нижче - декілька ідей для натхнення:

Як носити хустку (фото: pinterest.com)

Зав'яжіть на волосся

У цьому випадку хустка може навіть стати заміною резинки, якщо у вас не дуже густе волосся. Зберіть волосся у високий чи низький хвіст і зав'яжіть його хусткою. Випустіть її кінці, щоб вони змішалися з волоссям і надали йому густоти.

Як носити хустку (фото: pinterest.com)

Зав'яжіть як краватку

Такий спосіб є незвичним, проте досить оригінальним. Як зав'язати хустку у вигляді краватки, дивіться на цьому відео