Платок - хит сезона! Как носить этот стильный аксессуар: яркие примеры с фото

Платок - это именно тот аксессуар, который полюбился девушкам и женщинам несколько сезонов назад и не покидает пьедестал трендов. Существует много вариантов, как ее можно стилизовать, чтобы завершить образ.

Завяжите на шею

Платок можно использовать как легкий шарф и завязать на шею. Сделайте не тугой узелок и разместите его по центру или сбоку. Ваш образ станет элегантнее.

Как носить платок (фото: pinterest.com)

Завяжите на джинсах

Конечно, платок не может служить вам поясом, но как аксессуар - прекрасный вариант! Причем здесь у вас есть полет для творчества: придумывайте разные комбинации, пробуйте разные узлы и способы завязывания. А ниже - несколько идей для вдохновения:

Как носить платок (фото: pinterest.com)

Завяжите на волосы

В этом случае платок может даже стать заменой резинки, если у вас не очень густые волосы. Соберите волосы в высокий или низкий хвост и завяжите их платком. Выпустите его концы, чтобы они смешались с волосами и придали им густоты.

Как носить платок (фото: pinterest.com)

Завяжите как галстук

Такой способ необычный, однако довольно оригинальный. Как завязать платок в виде галстука, смотрите на этом видео.