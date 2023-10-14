Платок - хит сезона! Как носить этот стильный аксессуар: яркие примеры с фото
Платок - это именно тот аксессуар, который полюбился девушкам и женщинам несколько сезонов назад и не покидает пьедестал трендов. Существует много вариантов, как ее можно стилизовать, чтобы завершить образ.
РБК-Украина (проект Styler) собрал самые интересные и простые варианты носки платков.
Завяжите на шею
Платок можно использовать как легкий шарф и завязать на шею. Сделайте не тугой узелок и разместите его по центру или сбоку. Ваш образ станет элегантнее.
Как носить платок (фото: pinterest.com)
Завяжите на джинсах
Конечно, платок не может служить вам поясом, но как аксессуар - прекрасный вариант! Причем здесь у вас есть полет для творчества: придумывайте разные комбинации, пробуйте разные узлы и способы завязывания. А ниже - несколько идей для вдохновения:
Как носить платок (фото: pinterest.com)
Завяжите на волосы
В этом случае платок может даже стать заменой резинки, если у вас не очень густые волосы. Соберите волосы в высокий или низкий хвост и завяжите их платком. Выпустите его концы, чтобы они смешались с волосами и придали им густоты.
Как носить платок (фото: pinterest.com)
Завяжите как галстук
Такой способ необычный, однако довольно оригинальный. Как завязать платок в виде галстука, смотрите на этом видео.
@snazzyliss Як вам такий спосіб?
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