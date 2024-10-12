Хурма вже в магазинах. Чим корисний фрукт, а кому краще відмовитись від нього

Користь хурми

Антиоксидантні властивості

меншим ризиком захворювань серця, раку легенів, колоректального раку та метаболічних захворювань.

Зменшує запалення

Великий вміст клітковини

До того ж клітковина також важлива для регулярної дефекації та може знизити високий рівень цукру в крові.

Підтримка зору

Ідеальних продуктів не існує. Поряд з вітамінами і мікроелементами в хурмі міститься велика кількість дубильних речовин - сполук, завдяки яким плоди мають терпкий смак. Вони можуть ускладнювати перетравлення їжі та викликати біль у животі, блювоту та закреп.

Діабетикам також не варто захоплюватися хурмою, оскільки вона дуже солодка. У деяких сортах до 44% цукрів.

Категорично не варто перекушувати хурмою, навіть очищеної від шкірки, якщо до цього не було ніякого приймання їжі. На порожній шлунок вона буде впливати як сильний подразник.