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Хурма вже в магазинах. Чим корисний фрукт, а кому краще відмовитись від нього

Чим корисна хурма для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

За вікном вже осінь, тому прилавки магазинів почала заполоняти вже перша хурма. Такий фрукт не тільки смачний, а й може допомогти організму протистояти різним вірусам і хворобам, які особливо загострюються у холодну пору року

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим особливо корисна хурма, а кому краще від неї відмовитись.

Користь хурми

Антиоксидантні властивості

 меншим ризиком захворювань серця, раку легенів, колоректального раку та метаболічних захворювань.

Зменшує запалення

Великий вміст клітковини

До того ж клітковина також важлива для регулярної дефекації та може знизити високий рівень цукру в крові.

Підтримка зору

Ідеальних продуктів не існує. Поряд з вітамінами і мікроелементами в хурмі міститься велика кількість дубильних речовин - сполук, завдяки яким плоди мають терпкий смак. Вони можуть ускладнювати перетравлення їжі та викликати біль у животі, блювоту та закреп.

Діабетикам також не варто захоплюватися хурмою, оскільки вона дуже солодка. У деяких сортах до 44% цукрів.

Категорично не варто перекушувати хурмою, навіть очищеної від шкірки, якщо до цього не було ніякого приймання їжі. На порожній шлунок вона буде впливати як сильний подразник.

Раніше ми повідомляли, як можна позбавити хурму терпкості.

До того ж читайте, чим корисні груші, а кому їх їсти не можна.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Healthline, WebMED та Dip.

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