Хурма уже в магазинах. Чем полезен фрукт, а кому лучше отказаться от него

Польза хурмы

Антиоксидантные свойства

меньшим риском заболеваний сердца, рака легких, колоректального рака и метаболических заболеваний.

Уменьшает воспаление

Большое содержание клетчатки

К тому же клетчатка также важна для регулярной дефекации и может снизить высокий уровень сахара в крови.

Поддержка зрения

Идеальных продуктов нет. Наряду с витаминами и микроэлементами в хурме содержится большое количество дубильных веществ - соединений, благодаря которым плоды обладают терпким вкусом. Они могут осложнять переваривание пищи и вызвать боль в животе, рвоту и запор.

Диабетикам также не стоит увлекаться хурмой, поскольку она очень сладкая. В некоторых сортах до 44% сахаров.

Категорически не стоит перекусывать хурмой, даже очищенной от кожуры, если до этого не было никакой еды. На пустой желудок она будет оказывать влияние как сильный раздражитель.