Хурма уже в магазинах. Чем полезен фрукт, а кому лучше отказаться от него

За окном уже осень, поэтому прилавки магазинов начала заполонять уже первая хурма. Такой фрукт не только вкусен, но и может помочь организму противостоять различным вирусам и болезням, особенно обостряющимся в холодное время года.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем особенно полезна хурма, а кому лучше от нее отказаться.
меньшим риском заболеваний сердца, рака легких, колоректального рака и метаболических заболеваний.
К тому же клетчатка также важна для регулярной дефекации и может снизить высокий уровень сахара в крови.
Идеальных продуктов нет. Наряду с витаминами и микроэлементами в хурме содержится большое количество дубильных веществ - соединений, благодаря которым плоды обладают терпким вкусом. Они могут осложнять переваривание пищи и вызвать боль в животе, рвоту и запор.
Диабетикам также не стоит увлекаться хурмой, поскольку она очень сладкая. В некоторых сортах до 44% сахаров.
Категорически не стоит перекусывать хурмой, даже очищенной от кожуры, если до этого не было никакой еды. На пустой желудок она будет оказывать влияние как сильный раздражитель.
Ранее мы сообщали, как можно лишить хурму терпкости.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Healthline, WebMED и Dip.