Хурма, шарон, королек, персимон: в чем разница

Сорта хурмы могут различаться по срокам созревания, внешнему виду, вкусовым качествам и способам употребления (в свежем виде, для приготовления блюд и т.п.). В Украине едва ли не самой большой популярностью, кроме "традиционной" восточной хурмы, пользуются шарон, королек и персимон.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой фрукт купить, чтобы он не был терпким, и на что нужно обращать внимание при выборе.

Хурма

Хурма - род теплолюбивых растений семейства эбеновых. Растет во многих странах Евразии, Америки, в Австралии и даже на юге Украины.

В Европу хурма попала только в позапрошлом веке, но до этого ее несколько тысяч лет культивировали в Китае и Японии. Согласно подсчетам экспертов, в мире насчитывается не менее 500 разновидностей хурмы.

Плод хурмы - крупная мясистая сладкая ягода с сочной сердцевиной и кожицей оранжевого, красного или желтого цвета. Он весит в среднем от 100 до 500 г и содержит до 10 семян.

Условно плоды хурмы можно поделить на: вяжущие на вкус (при созревании это свойство исчезает) и не вяжущие.

Спелая хурма обычно довольно мягкая, ярко-оранжевого цвета с коричневыми листочками. Ее можно держать в холодильнике, а замороженную - хранить до полугода.

Незрелые плоды, напротив, следует подержать в тепле до созревания (избегая повреждения поверхности, чтобы они не сгнили).

При выборе хурмы следует обращать внимание на ее сорт и внешний вид. Один из самых распространенных сортов - восточная хурма. Если она твердая - есть ее будет невозможно из-за чрезмерной терпкости. Вкусной она станет тогда, когда созреет и станет мягкой.

Полезные свойства хурмы обусловлены наличием большого количества питательных веществ - витаминов, минералов и растительных соединений. Она обладает мощными антиоксидантными свойствами, улучшает здоровье сердца, снижает риск возникновения диабета, уменьшает воспалительные процессы.

Большое количество клетчатки помогает пищеварительной системе, а бета-каротин - поддерживает здоровое зрение.

Хурма растет на деревьях (фото: Wikipedia)

Шарон

Шарон - один из наиболее популярных гибридных сортов хурмы. Его получили в результате скрещивания крупноплодных сортов японской хурмы и яблока.

Плод имеет блестящую (как у яблока) кожицу и может весить от 200 до 350 граммов.

Спелый шарон темно-оранжевого цвета имеет непревзойденные вкусовые качества. Его сочная и сладкая мякоть не "клеится" и не имеет косточек.

Чаще всего шарон едят в спелом свежем виде. В то же время из него можно готовить вкусные и полезные десерты (пудинги, запеканки, мороженое, муссы), желе и джемы, даже салаты (хорошо смотрится с помидорами и луком).

Этот фрукт можно также засушивать на зиму.

При выборе шарона, следует покупать плоды, не имеющие темных пятен, следов гнили и не слишком мягкие.

Полезные свойства шарона обусловлены, помимо прочего, обилием бета-каротина, который тормозит процесс старения. Пищевые волокна - незаменимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Шарон также:

нормализует работу сердечно-сосудистой системы

улучшает память и когнитивные функции

нормализует работу кишечника, помогает похудеть

способствует очищению почек от песка

помогает победить анемию

укрепляет сосуды

улучшает здоровье глаз

укрепляет иммунитет

Шарон - твердоватый и сладкий (фото: fruit-time.ua)

Королек

Королек является еще одной разновидностью хурмы. Разница состоит в том, что плоды хурмы выходят из женского цветка, а плоды королька - из мужского.

Плод королька никогда не бывает терпким (не имеет вяжущего вкуса). Он скорее сладкий, почти "медовый".

В зависимости от степени зрелости, цвет тонкой кожуры королька может быть оранжевого, темно-оранжевого или почти шоколадного цвета. Мякоть обычно имеет тот же цвет, что и кожура.

Спелый королек - темно-оранжевого цвета с почти коричневой мякотью.

Употреблять его можно как свежим, так и в составе разнообразных десертов.

Этот вид хурмы хорошо сохраняет свои вкусовые и полезные качества в холодильнике (в отделении для фруктов его можно хранить около 10-12 дней). При выборе плодов следует обращать внимание их на внешний вид. Они должны быть целыми (без повреждений), иметь насыщенную (ровную) окраску, не иметь налетов и пятен, следов гнили.

Полезные свойства королька обусловлены, в частности, богатым содержанием необходимых для организма человека микро и макроэлементов. Эти плоды также помогают:

усилить иммунную систему

нормализовать метаболизм

выводить токсины

улучшить работу ЖКТ

предотвратить болезни сердца и сосудов

стабилизировать нервную систему

Королек - кругловатый и относительно небольшой (фото: fruit-time.ua)

Персимон

Персимон - еще один сорт хурмы, отличающийся очень крупными плодами с прекрасными вкусовыми качествами и стабильным плодоношением.

Сроки созревания этой хурмы совпадают с первыми заморозками, а урожай можно хранить практически на протяжении всей зимы.

Спелый персимон - крупная хурма весом около 500-700 граммов. Его мякоть не имеет вяжущего эффекта и очень сладкая и сочная.

При выборе плодов следует обращать внимание, в частности, на внешний вид. Кожа персимона должна быть насыщенного темно-оранжевого оттенка, гладкой и блестящей.

Полезные свойства персимона обусловлены наличием большого количества витаминов и микроэлементов, как и в других сортах хурмы.

Персимон имеет сердцевидную форму (фото: atbmarket.com)