"Худшего начала 2022-го не может быть": 29-летний футболист утонул во время отпуска (фото)

Футболист английского клуба "Уэмбли" и экс-вратарь юношеской сборной Тринидада и Тобаго Рахим Белгрейв погиб во время отдыха на родине.

Трагедия произошла во время того, как 29-летний Белгрейв с друзьями купался в реке Пария возле села Бланшиссез воскресным утром.

Согласно отчетам правоохранителей, пишет местное издание Trinidad Daily Express, футболиста "накрыло волной и он исчез под водой". Когда его друзья забили тревогу, то все же вытащили спортсмена из воды, но, к сожалению, он был уже мертвым.

Рахим Белгрейв (фото: twitter.com/WembleyFC)

Для того, чтобы определить, что же стало причиной смерти сына экс-менеджера национальной сборной Дэвида Мухаммеда, будет "назначен патологоанатомический осмотр".

Смерть футболиста шокировала как его земляков, так и одноклубников из "Уэмбли".

"Мы шокированы и расстроены. Выражаем свои соболезнования его семье и ближайшим друзьям", - говорится в заметке британской команды в Twitter.

Рахим Белгрейв (фото: twitter.com/WembleyFC)

Добавим, что Рахим был членом национальной сборной Тринидада и Тобаго U-17 под руководством тогдашнего главного тренера Энтона Корнела.

До переезда в "Уэмбли" Белгрейв играл на родине за "Сан-Хуан Джаблоти". С этим клубом в 2017 году вратарь становился серебряным призером Клубного чемпионата Карибского футбольного союза.

За"Уэмбли" Рахим провел 35 матчей и стал настоящим любимцем местных фанов.

"Худшего начала 2022-го не может быть... Брат, друг, коллега... Всегда буду помнить наши футбольные тренировки, занятия в тренажерном зале, велосипедные поездки по Лондону и выезды", - прокомментировал известие о смерти Рахима его бывший партнер по команде Джейден Бабалола.