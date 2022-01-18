ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 10:08
Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста Фото: футболист Криштиану Роналду (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует завершить карьеру футболиста через 4-5 лет. Сейчас футболисту 37 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Daily Mail.

У Роналду "все еще есть страсть к игре и забиванию голов" и мотивация все еще присутствует.

"Я продолжаю усердно работать. Я люблю эту игру, и у меня есть страсть. Я хочу продолжить. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет, все это ментально. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит вам", - сказал футболист.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роналду
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Игра на уничтожение. Есть ли угроза ядерной войны между США и Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игра на уничтожение. Есть ли угроза ядерной войны между США и Россией