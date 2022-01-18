"Гіршого початку 2022-го не може бути": 29-річний футболіст втонув під час відпустки (фото)

Футболіст англійського клубу "Уемблі" і екс-воротар юнацької збірної Тринідаду і Тобаго Рахім Белгрейв загинув під час відпочинку на батьківщині.

Трагедія сталася під час того, як 29-річний Белгрейв з друзями купався у річці Парія біля села Бланшіссез недільного ранку.

Згідно зі звітами правоохоронців, пише місцеве видання Trinidad Daily Express, футболіста "накрило хвилею і він зник під водою". Коли його друзі забили на сполох, то все ж витягли спортсмена з води, але, на жаль, він був уже мертвим.

Рахім Белгрейв (фото: twitter.com/WembleyFC)

Для того, аби визначити, що ж стало причиною смерті сина екс-менеджера національної збірної Девіда Мухаммеда, буде "призначено патологоанатомічний огляд".

Смерть футболіста шокувала як його земляків, так і одноклубників з "Уемблі".

"Ми шоковані та засмучені. Висловлюємо свої співчуття його родині та найближчим друзям", - йдеться у дописі британської команди в Twitter.

Рахім Белгрейв (фото: twitter.com/WembleyFC)

Додамо, що Рахім був членом національної збірної Тринідаду і Тобаго U-17 під керівництвом тодішнього головного тренера Ентона Корнела.

До переїзду в "Уемблі" Белгрейв грав на батьківщині за "Сан-Хуан Джаблоті". З цим клубом у 2017 році воротар ставав срібним призером Клубного чемпіонату Карибського футбольного союзу.

За "Уемблі" Рахім провів 35 матчів і став справжнім улюбленцем місцевих фанів.

"Гіршого початку 2022-го не може бути… Брат, друг, колега… Завжди пам'ятатиму наші футбольні тренування, заняття в тренажерному залі, велосипедні поїздки по Лондону та виїзди", - прокоментував звістку про смерть Рахіма його колишній партнер по команді Джейден Бабалола.