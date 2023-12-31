Художниця Морозюк виходить заміж за сина бізнесмена, який намагався підкупити керівництво ДБР

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У своєму дописі журналіст зазначив, що син фігуранта корупційного скандалу зробив Морозюк пропозицію у Венеції, куди виїхав як волонтер.

Також Плінський написав, що Роман вклав кошти у художню виставку Соні, яка відбулася 20 грудня у Києві.

Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)

"Може ви бачили як нещодавно весь Київ був обвішаний рекламою виставки "Мазня", неймовірно талановитої та успішної молодої художниці Соні Морозюк. В прямому сенсі мільйони гривень пішло на це промо і ніхто не розумів, що відбувається", - написав Євген.

Instagram Соні Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)

"Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав в Соню. Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для ЗСУ - купувались годинники, замість тепловізорів - прикраси Cartier, замість пікапів - нові тачки для нареченої", - зазначив він.

До слова, Морозюк, яка є авторкою патріотичного муралу у Києві на вулиці Мечникова, поки інформацію ніяк не прокоментувала. Однак вже встигла закрити сторінку в Instagram.

Скандал з львівським бізнесменом

29 грудня одного з провідних постачальників Міністерства оборони затримали співробітники ДБР за підозрою у спробі надати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному з вищих керівників Головного слідчого управління Бюро.

У такий спосіб підприємець прагнув розв'язати питання щодо повернення конфіскованого майна, яке було вилучено в компаній, що перебували під його контролем, під час розслідування, проведеного ДБР.