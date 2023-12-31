Художница Морозюк выходит замуж за сына бизнесмена, который пытался подкупить руководство ГБР

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В своем сообщении журналист отметил, что сын фигуранта коррупционного скандала сделал Морозюк предложение в Венеции, куда уехал в качестве волонтера.

Также Плинский написал, что Роман вложил средства в художественную выставку Сони, которая прошла 20 декабря в Киеве.

Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)

"Может, вы видели как недавно весь Киев был увешан рекламой выставки "Мазня", невероятно талантливой и успешной молодой художницы Сони Морозюк. В прямом смысле миллионы гривен пошло на это промо и никто не понимал, что происходит", - написал Евгений.

Instagram Сони Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)

"Заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги Рома тупо вкладывал в Соню. Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успешный успех. Вместо дронов для ВСУ - покупались часы, вместо тепловизоров - украшения Cartier, вместо пикапов - новые тачки для невесты", - отметил он.

К слову, Морозюк, являющаяся автором патриотического мурала в Киеве на улице Мечникова, пока информацию никак не прокомментировала. Однако уже успела закрыть страницу в Instagram.

Скандал с львовским бизнесменом

29 декабря одного из ведущих поставщиков Министерства обороны задержали сотрудники ГБР по подозрению в попытке предоставить взятку в размере 500 тысяч долларов одному из высших руководителей Главного следственного управления Бюро.

Таким образом предприниматель стремился решить вопрос о возврате конфискованного имущества, изъятого у компаний, находившихся под его контролем, во время расследования, проведенного ДБР.