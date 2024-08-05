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Художниця Гапчинська створила картини із зображенням очільника ГУР Буданова: він відреагував

Гапчинська зобразила очільника ГУР на картинах (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Керівник ГУР Кирило Буданов став героєм нової картини Євгенії Гапчинської. Картина, виконана в характерному стилі української художниці, отримала назву "Буданов і чарівне жабеня". Генерал вже встиг відреагувати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал начальника ГУР МО України.

В інтерв'ю ТСН Гапчинська розповіла, що ніколи не відвідувала кабінет глави ГУР і зображувала його образ, ґрунтуючись на кадрах з одного з інтерв'ю.

В її картині генерала супроводжує жабеня з акваріума в його кабінеті, яке "танцює". Він вже встиг стали популярним мемом у соцмережах.

Фразу "Буданов і чарівне жабеня" авторка додала на полотно відразу після завершення роботи.

Пізніше Гапчинська вирішила змінити напис, але не змогла цього зробити. Картина вже була продана за 6 тисяч доларів.

"Витирала, витирала розчинником. А вона не витирається. Іноді, щоб фарба висохла, потрібен тиждень. А тут, схопилася намертво майже одразу", - наголосила Євгенія.

 

Реакція Буданова

Очільник ГУР опублікував кадри з галереї художниці, де він побачив ще один твір із його зображенням.

У 2023 році Гапчинська створила картину під назвою "Чарівна посмішка Буданова", на якій також зображено жабеня.

"Несподівано дізнався, що українська художниця Євгенія Гапчинська, творчість якої давно поважаю, написала картини з моїм жабеням. Насправді Петро уже давно не жабеня, а справжній довгожитель - йому 17 років", - написав Кирило.

"Дякую пані Євгенії та їхнім із чоловіком-воїном дітям, які надихають художницю на створення свого магічного і прекрасного світу полотен. Хай квітне й розвивається український живопис! За наші мистецтво та культуру продовжуємо боротьбу! Слава Україні!", - додав він.

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Кирило БудановХудожницяЕвгения Гапчинская