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Художница Гапчинская создала картины с изображением главы ГУР Буданова: он отреагировал

Гапчинская изобразила главу ГУР на картинах (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Руководитель ГУР Кирилл Буданов стал героем новой картины Евгении Гапчинской. Картина, выполненная в характерном стиле украинской художницы, получила название "Буданов і чарівне жабеня". Генерал уже успел отреагировать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал начальника ГУР МО Украины.

В интервью ТСН Гапчинская рассказала, что никогда не посещала кабинет главы ГУР и изображала его образ, основываясь на кадрах из одного из интервью.

В ее картине генерала сопровождает лягушонок из аквариума в его кабинете, который "танцует". Он уже успел стали популярным мемом в соцсетях.

Фразу "Буданов и волшебный лягушонок" автор добавила на полотно сразу после завершения работы.

Позже Гапчинская решила изменить надпись, но не смогла этого сделать. Картина уже была продана за 6 тысяч долларов.

"Вытирала, вытирала растворителем. А она не вытирается. Иногда, чтобы краска высохла, нужна неделя. А здесь, схватилась намертво почти сразу", - подчеркнула Евгения.

 

Реакция Буданова

Глава ГУР опубликовал кадры из галереи художницы, где он увидел еще одно произведение с его изображением.

В 2023 году Гапчинская создала картину под названием "Чарівна посмішка Буданова", на которой также изображен лягушонок.

"Неожиданно узнал, что украинская художница Евгения Гапчинская, творчество которой давно уважаю, написала картины с моим лягушонком. На самом деле Петр уже давно не лягушонок, а настоящий долгожитель - ему 17 лет", - написал Кирилл.

"Спасибо Евгении и их с мужем-воином детям, которые вдохновляют художницу на создание своего магического и прекрасного мира полотен. Пусть цветет и развивается украинская живопись! За наши искусство и культуру продолжаем борьбу! Слава Украине!", - добавил он.

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Кирилл БудановХудожницаЕвгения Гапчинская