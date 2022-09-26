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Художниця Гапчинська показала зворушливе відео, як вона з донькою зустрічала чоловіка з передової

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Понеділок 26 вересня 2022 13:55
Художниця Гапчинська показала зворушливе відео, як вона з донькою зустрічала чоловіка з передової Євгенія Гапчинська зворушливо зустріла чоловіка з війни (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська художниця Євгенія Гапчинська показала, як вони з донькою зворушливо зустріли чоловіка-військового з передової. Зокрема, чоловік неочікувано приїхав додому, щоб зробити сюрприз рідним.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Чоловіку художниці Євгенії Гапчинській - Дмитру вдалося на деякий час приїхати додому. Чоловік служить в лавах ЗСУ та захищає країну від російських окупантів.

Коли Дмитро приїхав, то дружина та донька обнімали свого захисника. Також він потішив дівчатам букети хризантем.

"Дякую Богу за несподівану радість! Дякую ЗСУ за наше життя!" - зазначила Євгенія.

Додамо, чоловік художниці ще від 2014 року на фронті захищає Україну та пройшов АТО. Коли Росія напала на Україну, то він одразу пішов служити.

Художниця Гапчинська показала зворушливе відео, як вона з донькою зустрічала чоловіка з передовоїХудожниця Гапчинська показала зворушливе відео, як вона з донькою зустрічала чоловіка з передовоїХудожниця Гапчинська зворушливо зустріла чоловіка з війни (.instagram.com/e.gapchinska)

У коментарях під відео користувачі радіють, що чоловік зміг приїхати до рідних.

  • Нехай кожна родина дочекається свого героя. Низький уклін за боротьбу;
  • Скільки щастя на обличчі;
  • Хай щастя завжди буде в вашій сім'ї;
  • Щастя вашій родині! І вам натхнення дарувати людям радість вашим мистецтвом;
  • На відео можна дивитись нескінченно. Плакали і раділи разом з вами.

Раніше Гапчинська розповідала про розграбований росіянами будинок.

Також ми писали, що у будинок Кондратюка влучив снаряд окупантів.

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художница Евгения Гапчинская
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