Художница Гапчинская показала трогательное видео, как она с дочкой встречала мужа с передовой
Известная украинская художница Евгения Гапчинская показала, как они с дочерью трогательно встретили мужа-военного с передовой. В частности, мужчина неожиданно приехал домой, чтобы сделать сюрприз родным.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Мужу художницы Евгении Гапчинской - Дмитрию удалось на некоторое время приехать домой. Мужчина служит в рядах ВСУ и защищает страну от российских оккупантов.
Когда Дмитрий приехал, то жена и дочь обнимали своего защитника. Также он порадовал девушкам букеты хризантем.
"Благодарю Бога за неожиданную радость! Спасибо ВСУ за нашу жизнь!" - отметила Евгения.
Добавим, что муж художницы еще с 2014 года на фронте защищает Украину и прошел АТО. Когда Россия напала на Украину, он сразу пошел служить.
Художница Гапчинская трогательно встретила мужа с войны (instagram.com/e.gapchinska)
В комментариях под видео пользователи радуются, что мужчина смог приехать к родным.
- Пусть каждая семья дождется своего героя. Низкий поклон за борьбу;
- Сколько счастья на лице;
- Пусть счастье будет в вашей семье;
- Счастье вашей семье! И вам вдохновение дарить людям радость вашим искусством;
- На видео можно смотреть до бесконечности. Плакали и радовались вместе с вами.
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