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Художница Гапчинская показала трогательное видео, как она с дочкой встречала мужа с передовой

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 13:55
Художница Гапчинская показала трогательное видео, как она с дочкой встречала мужа с передовой Евгения Гапчинская трогательно встретила мужас войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская художница Евгения Гапчинская показала, как они с дочерью трогательно встретили мужа-военного с передовой. В частности, мужчина неожиданно приехал домой, чтобы сделать сюрприз родным.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Мужу художницы Евгении Гапчинской - Дмитрию удалось на некоторое время приехать домой. Мужчина служит в рядах ВСУ и защищает страну от российских оккупантов.

Когда Дмитрий приехал, то жена и дочь обнимали своего защитника. Также он порадовал девушкам букеты хризантем.

"Благодарю Бога за неожиданную радость! Спасибо ВСУ за нашу жизнь!" - отметила Евгения.

Добавим, что муж художницы еще с 2014 года на фронте защищает Украину и прошел АТО. Когда Россия напала на Украину, он сразу пошел служить.

Художница Гапчинская показала трогательное видео, как она с дочкой встречала мужа с передовойХудожница Гапчинская показала трогательное видео, как она с дочкой встречала мужа с передовой

Художница Гапчинская трогательно встретила мужа с войны (instagram.com/e.gapchinska)

В комментариях под видео пользователи радуются, что мужчина смог приехать к родным.

  • Пусть каждая семья дождется своего героя. Низкий поклон за борьбу;
  • Сколько счастья на лице;
  • Пусть счастье будет в вашей семье;
  • Счастье вашей семье! И вам вдохновение дарить людям радость вашим искусством;
  • На видео можно смотреть до бесконечности. Плакали и радовались вместе с вами.

Ранее Гапчинская рассказывала о разграбленном россиянами доме.

Также мы писали, что в дом Кондратюка попал снаряд оккупантов.

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художница Евгения Гапчинская
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