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Худий та змучений: у мережі з'явилися фото "Ореста" з Азовсталі після полону

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 16:47
Худий та змучений: у мережі з'явилися фото "Ореста" з Азовсталі після полону Українцям показали фото "Ореста" після полону (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У соціальних мережах з'явилися фото захисника Азовсталі Дмитра Козацького після російського полону. На світлинах чоловік дуже виснажений та худий, проте його погляд залишився незламним.

Знімки азовця на своїй сторінці в Instagram опублікували Костянтин і Влада Ліберови.

У дописі пара фотографів пише, що його знімки стали символом незламності української нації.

"Якщо ви спитаєте нас сьогодні, хто зробив головне фото цієї війни, нашою відповіддю буде - він, Орест", - йдеться у пості.

Костянтин і Влада також розповідають, що дізналися про Дмитра через соціальні мережі та вирішили написати йому.

Вони не очікували отримати відповідь, але азовець погодився на зйомку.

Худий та змучений: у мережі з'явилися фото &quot;Ореста&quot; з Азовсталі після полонуХудий та змучений: у мережі з'явилися фото &quot;Ореста&quot; з Азовсталі після полонуХудий та змучений: у мережі з'явилися фото &quot;Ореста&quot; з Азовсталі після полонуХудий та змучений: у мережі з'явилися фото &quot;Ореста&quot; з Азовсталі після полону

Дмитро "Орест" Козацький після полону у росіян (фото: instagram.com/libkos)

На світлинах хлопець стоїть посеред темного приміщення, і на нього падає промінь світла.

Саме це й зображає його незламність, пишуть у коментарях до поста тисячі українців.

За місяці полону Дмитро став дуже худим та виснаженим, але попри це в перший день вдома він пішов до барбершопу, підстригся і побрився.

"Я ніколи не хотів виглядати жертвою", - зізнається "Орест".

Худий та змучений: у мережі з'явилися фото &quot;Ореста&quot; з Азовсталі після полонуХудий та змучений: у мережі з'явилися фото &quot;Ореста&quot; з Азовсталі після полонуХудий та змучений: у мережі з'явилися фото &quot;Ореста&quot; з Азовсталі після полонуХудий та змучений: у мережі з'явилися фото &quot;Ореста&quot; з Азовсталі після полону

Дмитро "Орест" Козацький після полону росіян (фото: instagram.com/libkos)

Нагадаємо, що в полку "Азов" Дмитро був головою пресслужби. Саме він є автором приголомшливих знімків з заводу, за які в народі його прозвали "очима Азовсталі".

Раніше ми показували зворушливе відео зустрічі командирів "Азову" із рідними в Туреччині.

Дивіться також, якими були герої з "Азовсталі" до війни та російського полону.

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