Худой и измученный: в сети появились фото "Ореста" из Азовстали после плена
В социальных сетях появились фото защитника Азовстали Дмитрия Казацкого после российского плена. На снимках мужчина очень истощенный и худой, однако его взгляд остался несокрушимым.
Снимки азовца на своей странице в Instagram опубликовали Константин и Влада Либеровы.
В сообщении пара пишет, что его снимки стали символом стойкости украинской нации.
"Если вы спросите нас сегодня, кто сделал главное фото этой войны, нашим ответом будет он, Орест", - jnvtxf.n фотографы.
Константин и Влада также рассказывают, что узнали про Дмитрия через социальные сети и решили написать ему.
Они не ожидали получить ответа, но азовец согласился на съемку.
Дмитрий "Орест" Козацкий после плена у россиян (фото: instagram.com/libkos)
На фотографиях парень стоит среди темного помещения, и на него падает луч света.
Именно это и изображает его несокрушимость, пишут в комментариях к посту тысячи украинцев.
За месяцы плена Дмитрий стал очень худым и истощенным, но несмотря на это в первый день дома он пошел в барбершоп, подстригся и побрился.
"Я никогда не хотел выглядеть жертвой", - признается "Орест".
Дмитрий "Орест" Козацкий после плена россиян (фото: instagram.com/libkos)
Напомним, что в полку "Азов" Дмитрий являлся главой пресс-службы. Именно он автор ошеломляющих снимков с завода, за которые в народе его прозвали "глазами Азовстали".
Раньше мы показывали трогательное видео встречи командиров "Азова" с родными в Турции.
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