Худі-антистрес. В Україні з'явився одяг, що допомагає впоратись з панічними атаками (фото)

Що відомо про худі-антистрес

З початком повномасштабного вторгнення дизайнерки активно відшивають одяг та бронежилети для військових на своєму виробництві.

Об'єднавши свої зусилля з психологинею Оленою Шершньовою, дівчата вирішили створити особливе худі-антистрес.

Днями в Києві команда презентувала функціонал такого худі, який може допомогти підтримати спокій та відновити емоційну рівновагу - якщо немає можливості одразу звертатися до психолога.

Ось так відшивають унікальні худі (фото: Hey Sis!)

Завдяки своїм терапевтичним функціям худі-антистрес допомагає знизити рівень стресу і тривоги, адже має спеціальні елементи, які надають додаткову сенсорну стимуляцію - дієвий інструмент для зменшення тривожності в короткостроковому моменті.

"Худі-антистрес. Так називається наша нова колекція. Напевно найважливіша з усіх, що ми коли-небудь створювали. Ми зробили особливий одяг. Його можна назвати емоційним, сенсорним, емпатичним, терапевтичним, тактильним… Але зрештою в його основі є лише одне почуття - любов, бажання захистити найближчих і трохи себе", - зазначають Ліза і Інна.

При створенні худі також врахували і функцію різних кольорів для заспокоєння, обравши три основних гами: смарагдовий - спокій та медитація; чорний - концентрація так колір капучино - релакс та розслаблення.

Психолог же запропонувала 6 технік на худі-антистрес:

"Квадрат дихання" для повернення спокійного емоційного стану

"Повернення в "тут і зараз" при панічних атаках та тривожних станах

"Відновлення віри в себе та майбутнє" у той час, коли підступила зневіра

"Сенсорна прокачка мозку"

"Одягни настрій" при роботі з установками та підсвідомим налаштуванням на гарний лад

"Баланс "напруження-розслаблення" при стресі та нервовому збудженні.

Як виглядає одяг з "антистрес"-колекції

Сестри Руденко кажуть, що намагалися створити "стильні речі, які приємно носити щодня”.

До прикладу, намистини. Дерев’яні, не покриті жодним фарбником. Приємні на дотик і теплі. Вони вільно рухаються на мотузці, їх можна торкатися будь-де і будь-коли, переплітати між собою, зібрати в намисто і навіть розмалювати.

На спині худі розміщені справжні "кишені-обійми", призначені для вашої близької чи коханої людини, дітей та друзів.

"Американська психологиня Вірджинія Сатир каже, що для виживання людині потрібно, щоб її обнімали 4 рази на день, 8 раз - для підтримки, і 12 - для особистого зростання та розвитку",- говорять дизайнерки, однак додають, що "ці антистрес-речі не замінюють роботу з психологом".

Одяг-"антистрес" (фото: instagram.com/heysisclub)

Додамо, що згідно з останніми дослідженнями Gradus Research Company, які проводилися у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської, 71% респондентів відчувають стрес або тривогу, здебільшого це жінки та молодь.

Щодня кількість українців, які переживають тривогу і страждають від панічних атак, збільшується.

Тому підтримка ментального здоров'я українців сьогодні як ніколи важлива місія не лише психологів, а й усіх, хто може так чи інакше позитивно вплинути на ці процеси.