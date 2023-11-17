Худи-антистресс. В Украине появилась одежда, которая помогает справиться с паническими атаками (фото)

Что известно о худи-антистрессах

С началом полномасштабного вторжения дизайнера активно отшивают одежду и бронежилеты для военных на своем производстве.

Объединив свои усилия с психологиней Еленой Шершневой, девушки решили создать особое худи-антистресс.

На днях в Киеве команда презентовала функционал такого худи, который может помочь поддержать покой и восстановить эмоциональное равновесие - если нет возможности сразу обращаться к психологу.

Вот так отшивают уникальные худи(фото: Hey Sis!)

Благодаря своим терапевтическим функциям худи-антистресс помогает снизить уровень стресса и тревоги, ведь имеет специальные элементы, которые придают дополнительную сенсорную стимуляцию - действенный инструмент для уменьшения тревожности в краткосрочном моменте.

"Худи-антистресс. Так называется наша новая коллекция. Наверное, самая важная из всех, что мы когда-либо создавали. Мы сделали особую одежду. Его можно назвать эмоциональной, сенсорной, эмпатической, терапевтической, тактильной… Но в конце концов в его основе есть только одно чувство", - любовь, желание защитить самых близких и немного себя", - отмечают Лиза и Инна.

При создании худи также учли и функцию разных цветов для успокоения, выбрав три основных гаммы: изумрудный - покой и медитация; черный - концентрация да цвет капучино - релакс и расслабление.

Психолог же предложила 6 техник на худи антистресс:

"Квадрат дыхания" для возвращения спокойного эмоционального состояния

"Возвращение в "здесь и сейчас" при панических атаках и тревожных состояниях

"Восстановление веры в себя и будущее" в то время, когда подступило уныние

"Сенсорная прокачка мозга"

"Одень настроение" при работе с установками и подсознательной настройкой на хороший лад

"Баланс "напряжение-расслабление" при стрессе и нервном возбуждении.

Как выглядит одежда из "антистресс"-коллекции

Сестры Руденко говорят, что пытались создать "стильные вещи, которые приятно носить каждый день".

К примеру, бусины. Деревянные, не покрытые ни одним красителем. Приятные на ощупь и теплые. Они свободно двигаются на веревке, их можно прикасаться где угодно и в любое время, переплетать между собой, собрать в бусы и даже разрисовать.

На спине худи расположены настоящие "карманы-объятия", предназначенные для вашего близкого или любимого человека, детей и друзей.

"Американская психолог Вирджиния Сатир говорит, что для выживания человеку нужно, чтобы его обнимали 4 раза в день, 8 раз - для поддержки, и 12 - для личного роста и развития", - говорят дизайнер, однако добавляют, что "эти антистресс-вещи не заменяют работу с психологом".

Одежда-"антистресс" (фото: instagram.com/heysisclub)

Добавим, что согласно последним исследованиям Gradus Research Company, которые проводились в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, 71% респондентов испытывают стресс или тревогу, в основном это женщины и молодежь.

Ежедневно количество украинцев, переживающих тревогу и страдающих паническими атаками, увеличивается.

Поэтому поддержка ментального здоровья украинцев сегодня как никогда важна миссия не только психологов, но и всех, кто может, так или иначе, положительно повлиять на эти процессы.