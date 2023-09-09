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"Ху**во ти воював": у Львові неадекват принизив військового на дорозі

Львів, Субота 09 вересня 2023 11:32
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"Ху**во ти воював": у Львові неадекват принизив військового на дорозі У Львові нахамили військовому (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні продовжують траплятись випадки хамського ставлення до військових.Чергова неприємна ситуація сталась у Львові. Там чоловік заявив до військового, що він "погано воював".

Відео інциденту опублікував журналіст Костянтин Андріюк в Telegram.

Деталі інциденту

Конфлікт виник через порушення правил дорожнього руху. Якогось моменту один з учасників конфлікту, який пред’являв претензії другому, дізнався, що його опонент є військовим і почав його через це ще більше ображати.

"Ти, що військовий? Х**во тебе вчили... Х***во ти воював", - каже чоловік.

До того ж він заявив, що військовий повинен мати честь та пропускати водіїв на дорозі.

Після цих слів чоловік сів у свій автомобіль та поїхав.

Реакція мережі

Українці були шоковані такою неповагою і почали висловлювати своє обурення у коментарях під відео:

  • Його мають навчити розуму
  • Це і є відношення людей до ветеранів
  • Чекаємо відео з вибаченнями
  • Хай йде він повоює

Раніше ми повідомляли, що у Львові хазяйка зі скандалом виселила захисників України на вулицю.

Також ми писали, що у Рівному маршрутник образив матір захисника України.

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Львів військовий