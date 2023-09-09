"Ху**во ты воевал": во Львове неадекват унизил военного на дороге

В Украине продолжают случаться случаи хамского отношения к военным. Очередная неприятная ситуация произошла во Львове. Там мужчина заявил военному, что он "плохо воевал".

Детали инцидента

Конфликт возник из-за нарушения правил дорожного движения. В какой-то момент один из участников конфликта, предъявлявший претензии другому, узнал, что его оппонент является военным и начал его из-за этого еще больше оскорблять.

"Ты, что военный? Х**во тебя учили... Х***во ты воевал", - говорит мужчина.

К тому же, он заявил, что военный должен иметь честь и пропускать водителей на дороге.

После этих слов мужчина сел в свой автомобиль и уехал.

Реакция сети

Украинцы были шокированы таким неуважением и начали выражать свое возмущение в комментариях под видео: