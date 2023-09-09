ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ху**во ты воевал": во Львове неадекват унизил военного на дороге

Львов, Суббота 09 сентября 2023 11:32
UA EN RU
"Ху**во ты воевал": во Львове неадекват унизил военного на дороге Во Львове нахамили военному (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продолжают случаться случаи хамского отношения к военным. Очередная неприятная ситуация произошла во Львове. Там мужчина заявил военному, что он "плохо воевал".

Видео инцидента опубликовал журналист Константин Андриюк в Telegram.

Детали инцидента

Конфликт возник из-за нарушения правил дорожного движения. В какой-то момент один из участников конфликта, предъявлявший претензии другому, узнал, что его оппонент является военным и начал его из-за этого еще больше оскорблять.

"Ты, что военный? Х**во тебя учили... Х***во ты воевал", - говорит мужчина.

К тому же, он заявил, что военный должен иметь честь и пропускать водителей на дороге.

После этих слов мужчина сел в свой автомобиль и уехал.

Реакция сети

Украинцы были шокированы таким неуважением и начали выражать свое возмущение в комментариях под видео:

  • Его должны научить разуму
  • Это и есть отношение людей к ветеранам
  • Ждем видео с извинениями
  • Пусть идет он воюет

Ранее мы сообщали, что во Львове хозяйка со скандалом выселила защитников Украины на улицу.

Также мы писали, что в Ровно маршрутчик оскорбил мать защитника Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов військовий