"Ху**во ты воевал": во Львове неадекват унизил военного на дороге
В Украине продолжают случаться случаи хамского отношения к военным. Очередная неприятная ситуация произошла во Львове. Там мужчина заявил военному, что он "плохо воевал".
Видео инцидента опубликовал журналист Константин Андриюк в Telegram.
Детали инцидента
Конфликт возник из-за нарушения правил дорожного движения. В какой-то момент один из участников конфликта, предъявлявший претензии другому, узнал, что его оппонент является военным и начал его из-за этого еще больше оскорблять.
"Ты, что военный? Х**во тебя учили... Х***во ты воевал", - говорит мужчина.
К тому же, он заявил, что военный должен иметь честь и пропускать водителей на дороге.
После этих слов мужчина сел в свой автомобиль и уехал.
Реакция сети
Украинцы были шокированы таким неуважением и начали выражать свое возмущение в комментариях под видео:
- Его должны научить разуму
- Это и есть отношение людей к ветеранам
- Ждем видео с извинениями
- Пусть идет он воюет
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