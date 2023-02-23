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"Кто-то сглазил": сын звезды "Квартала 95" Саливанчук попал в больницу с серьезной травмой

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 14:25
"Кто-то сглазил": сын звезды "Квартала 95" Саливанчук попал в больницу с серьезной травмой Сын актрисы Анны Саливанчук разбил голову (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская актриса, звезда "Квартала 95" Анна Саливачнук, которая недавно упала и сломала нос, пожаловалась на очередную проблему. В этот раз неприятный инцидент произошел с ее старшим сыном, 7-летним Глебом.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Что случилось с мальчиком

По словам актрисы, мальчик травмировался в школе во время физкультуры и показала ужасное фото, где у него голова в крови.

"Мы снова в Охматдете, зашиваем Глебу голову. Ударился о стенку на физкультуре в школе. Итог года войны: Никита упал с лестницы, Глеб разбил колено. У меня перелом колена, Глебу зашивали глаз. Дети болели короной. Я сломала нос. Глебу зашивают голову. Вам не кажется, что это слишком на одну семью. Что у нас за семейка, я не понимаю. Что-то делается. Кто-то сглазил, что ли", - поделилась актриса.

&quot;Кто-то сглазил&quot;: сын звезды &quot;Квартала 95&quot; Саливанчук попал в больницу с серьезной травмой&quot;Кто-то сглазил&quot;: сын звезды &quot;Квартала 95&quot; Саливанчук попал в больницу с серьезной травмойАнна Саливанчук показала сына с разбитой головой (скриншот)

Что сделали врачи

Врачам пришлось в операционной зашивать голову и накладывать швы мальчику. К счастью, сейчас ребенок постепенно поправляется.

Также Саливанчук отметила, что ровно год назад, за день до начала полномасштабной войны, 23 февраля, упал ее младший сын Никита. А в этом году неудача постигла Глеба.

Кроме того, мальчик поблагодарил подписчиков Саливанчук, желавших ему быстрого выздоровления и рассказал, что чувствует себя лучше.

&quot;Кто-то сглазил&quot;: сын звезды &quot;Квартала 95&quot; Саливанчук попал в больницу с серьезной травмой&quot;Кто-то сглазил&quot;: сын звезды &quot;Квартала 95&quot; Саливанчук попал в больницу с серьезной травмой

Сын Анны Саливанчук разбил голову (скриншот)

Ранее Саливанчук жаловалась на врачей в Буковеле и Яремче, которые не хотели помогать ее сыну.

Также актриса рассказывала, что во время съемок сильно травмировала позвоночник.

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акторка Анна Саливанчук