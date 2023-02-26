Хто звільнений від явки до військкомату за повісткою: є лише три поважні причини

Кого не покарають за неявку до військкомату

Випадки, коли за неявку до військкомату звільняють від передбаченої відповідальності, визначено постановою Кабінету міністрів "Про затверджений перелік поважних причин неприбуття або несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до ТЦК та СП для призову на збори".

Навесні 2022 року цей перелік скоротили й зараз існує три причини, через які військовозобов'язаний не може у вказаний час з'явитися до ТЦК:

Хвороба, яка дозволяє самостійно пересуватися.

Необхідність нагляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками йди дружини/чоловіка (Ці особи повинні проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути інших близьких родичів, які можуть взяти на себе догляд за хворою людиною).

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення чи кримінального покарання щодо військовозобов'язаного, чи резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку військовозобов'язаний не може відвідати військкомат по повістці, потрібно надати відповідні документи та довідки.

Крім того, поважною причиною неявки може стати смерть близького родича (батьків, дружини, бабусі, дідуся, сестри, брата, дитини) або родичів дружини/чоловіка - не пізніше ніж за 7 днів до початку зборів.

Потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що виникла під час призову на збори й стала на заваді своєчасному прибуттю.

Складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Як карають за неявку до військкомату

У решті випадків військовозобов'язані несуть відповідальність за неявку у військкомат по повістці. Вид покарання визначається видом повістки та кількістю випадків, коли військовозобов'язаний не відвідав ТЦК. Максимальний штраф за неявку до військкомату за повісткою для уточнення особистої інформації – 8500 гривень.

Якщо військовозобов'язаний не приходить після вручення повістки у військкомат три й більше разів, на нього мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо військовозобов'язаний не з'явився у військкомат за мобілізаційним розпорядженням, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.