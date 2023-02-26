Кто освобожден от явки в военкомат по повестке: есть всего три уважительных причины

Кого не накажут за неявку в военкомат

Случаи, когда за неявку в военкомат освобождают от предусмотренной ответственности, определены постановлением Кабинета министров "Об утвержденном перечне уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на сборы".

Весной 2022 года этот перечень сократили и сейчас существует три причины, по которым военнообязанный не может в указанное время явиться в ТЦК:

Болезнь, которая не позволяет самостоятельно передвигаться.

Необходимость присмотра за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями иди жены/мужа (Эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть других близких родственников, которые могут взять на себя уход за больным человеком).

Открытое криминальное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины, по которой военнообязанный не может посетить военкомат по повестке, нужно предоставить соответствующие документы и справки.

Кроме того, уважительной причиной неявки может стать смерть близкого родственника (родителей, жены, бабушки, дедушки, сестры, брата, ребенка) или родственников жены/мужа - не позднее, чем за 7 дней до начала сборов.

Попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию.

Сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Как наказывают за неявку в военкомат

Во всех остальных случаях военнообязанные несут ответственность за неявку в военкомат по повестке. Вид наказания определяется видом повестки и количеством случаев, когда военнообязанный не посетил ТЦК. Максимальный штраф за неявку в военкомат по повестку для уточнения личной информации - 8500 гривен.

Если военнообязанный не приходит после вручения повестки в военкомат три и более раза, на него имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.

Если военнообязанный не явился в военкомат по мобилизационному распоряжению, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.