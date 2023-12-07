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Хто зіграв 7 найкращих ролей Санти: ці актори вам точно до вподоби

Найкращі Санти (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Санту грали та озвучували багато акторів, як у фільмах, а і у мультфільмах, але є ті, хто зробив це найкращим чином та запам’ятався глядачам. Хтось голосом, а хтось обличчям. До того ж, як дорослим, так і малим.

РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підборку акторів, які неймовірно виконали роль Санти і залюбки ділиться ним з вами.

Том Хенкс 

Том озвучив Санту у мультиплікаційному фільмі "Полярний експрес". Цей фільм є справжньою казкою, яка переносить глядачів у світ дива і новорічних дитячих пригод, які можуть занурити людей різного віку у дива. 

Найкращі Санти (фото: Кіноріум)

Пол Джаматті

Головний герой фільму "Фред Клаус. Брат Санти". Фред  - це рідний брат Санта Клауса, якого якраз і грає Пол Джиматі, ріс у тіні брата, і це призвело до того, що він став повною його протилежністю і втратив віру в дух Різдва. Одного разу Фред летить на Північний Полюс на запрошення Санти. Прибувши на місце, він виявляє, що брат потрапив у велику біду.

Найкращі Санти (фото: Кіноріум)

Алек Болдвін 

Озвучити головного героя новорічного мультиплікаційного фільму "Вартові легенд" - це ще більш відповідально, ніж зіграти Санту у кадрі. Але Болдвін впорався з цією роллю неперевершено і за кадром. 

Найкращі Санти (фото: Кіноріум)

Біллі Боб Торнтон

А ось Біллі Бобу Торнтону довелося зіграти псевдо Санту у фільмі "Поганий Санта". Він лише видавав себе за новорічного чарівника, але насправді був рецидивістом. 

Найкращі Санти (фото: Кіноріум)

Джон Гудман 

Історія "Рік без Сантти", розповідає про те, як стомлений і розгніваний на людей Клаус вирішує відпочити від Різдва. Але маленький хлопчик хоче відродити дух свята і намагається переконати героя повернутися до ладу. Незадоволений персонаж Джона Гудмана, як не важко вгадати, у фіналі стане старим добрим Сантою. 

Найкращі Санти (фото: Кіноріум)

Курт Рассел 

Ще одна велика зірка, якій довелося переодягнутися в Клауса - Курт Рассел. У "Різдвяних хроніках" він зіграв Санту в непростому становищі. Йому довелося викрадати машини й ховатися від поліції - і все це заради того, щоб врятувати Різдво.

Найкращі Санти (фото: Кіноріум)

Річард Аттенборо 

У фільмі "Диво на 34-й вулиці" з глядачем зустрічається абсолютно неповторний і чарівний Санта у виконанні Річарда Аттенборо. Його герой - це втілення різдвяного дива та персонаж широкої душі.

Найкращі Санти (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали про 10 найкращих мультфільмів з новорічною атмосферою.

Також читайте наш матеріал про топ 10 різдвяних роликів для новорічного настрою.

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