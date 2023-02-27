Кто из знаков Зодиака способен на измену, а кто - самый верный

Гороскоп может рассказать не только о том, что вас ждет на следующей неделе, но и о том, какие черты характера присущи тем или иным знакам Зодиака. Это касается и склонности к изменам.

О рейтинге знаков Зодиака от наиболее верного к самому предательскому, пишет Psyxology .

Дева

Этот знак не любит рисковать. Если в отношениях нет серьезных проблем, зачем что-то менять и идти на неоправданный риск? А если Дева узнает об измене партнера, то не будет мстить, а просто разорвет отношения.

Скорпион

Представители этого знака тяжело идут на новые отношения, поэтому об измене и речи быть не может. Скорпионы в очень редких случаях идут на измену и никогда не прощают, если предают их.

Рак

Раки никогда не изменяют, потому что боятся получить то же самое в ответ. Они очень чувствительны, поэтому берегут свои нервы и чувства.

Козерог

Они привыкли договариваться обо всем заранее, поэтому если у Козерога не "свободные отношения", то вряд ли он пойдет на измену. Такой вариант может произойти только в том случае, если партнер остынет к этому знаку Зодиака.

Водолей

У него нет склонности к изменам, ведь ему просто не интересно. Водолей сильно привязывается к партнеру, поэтому другие его не привлекают и не манят.

Рыбы

Представители знака Зодиака способны фантазировать о романе на стороне, но до дела это так и не доходит, потому что они постоянно находятся в поиске недостижимого идеала.

Телец

Тельцы падки на все красивое, поэтому вполне могут предать партнера с кем очень привлекательным.

Весы

Представители знака довольно часто влюбляются и склонны изменять бывшим, потому что никак не могут забыть счастливые мгновения, проведенные вместе.

Стрелец

Он может изменять от скуки. Стрелец в постоянном поиске идеала. Однако, в отличие от пассивных Рыб, в достаточно активном поиске.

Близнецы

Представители знака ненавидят рутину, поэтому могут изменять, но назвать конкретные причины не способны. Для них это просто секс, никакой привязанности.

Овен

Овны легко поддаются животным инстинктам, поэтому удержать их от измены может только регулярный и качественный секс.

Лев

Львы постоянно влюбляются. Иногда эти интрижки могут ограничиваться дружеской перепиской, иногда доходит и до секса. Чтобы этого не случалось, Львов необходимо хвалить, ласкать и поддерживать эмоциональную связь с ними.