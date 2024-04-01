"Хто жартує - той живе". Кумедні привітання з 1 квітня у віршах та SMS

Привітання з 1 квітня

"Сьогодні День сміху, гумору і веселощів! Вітаю вас, мої дорогі, з цим прекрасним святом! Бажаю всім бути життєрадісними, веселими та позитивними людьми. Сміх продовжує наше життя, тому побільше Вам посмішок, щасливих миттєвостей і радісних подій"

"Нехай посмішка цього дня не зійде з обличчя, а безмірне щастя заповнить серце і душу. Нехай завжди оточують лише люблячі очі рідних і близьких, а удача постійно йде поруч. Бажаю від щирого серця, щоб горе, біди і невдачі обходили стороною, і вітаю з 1 квітня - Днем сміху"

"Вітаю з Днем сміху! Нехай гарний настрій і гумор будуть супутниками всього твого життя, нехай сміх наповнює душу радістю і натхненням. Бажаю тобі, щоб в житті завжди були люди, на яких можна покластися і з якими можна щиро посміятися!".

Жартівливі вірші на 1 квітня

"В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує - той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу Вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх"

***

"День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розсмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!"

***

"Кожен хоче шуткувати,

У день сміху жартувати,

Обдурити хоче всіх,

Не попастись нам на сміх!

Ну якщо вже і попались,

І над Вами насміялись,

То давайте без образи

Пожартуйте й Ви одразу!".