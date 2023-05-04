Хто за законом в Україні може працювати дистанційно: стосується не всіх

Ще з часів епідемії Covid-19 в Україні прижилися дистанційна робота та навчання. Після того, як активна фаза поширення захворювання завершилася, віддалений формат роботи все одно залишився, тому що це в багатьох аспектах зручно.
Кому насправді дозволено працювати дистанційно в Україні, розповіли на сайті Держпраці.
Наразі законодавство не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Таким чином роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.
Проте очевидно, що якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати лише на території підприємства. Тобто та робота, яка потребує присутність людини на робочому місці, не може бути виконана дистанційно.
Проте інші види завдань дозволяють роботодавцю перевести співробітників на дистанційний формат роботи.
Крім вище перерахованих умов дистанційної роботи, можуть бути й інші обставини для цього. Закон дозволяє перевести:
Не вся робота може бути виконана дистанційно залежно від тих завдань, які перед вами стоять (фото: Freepik)
Раніше ми писали, на які вакансії беруть людей без документів і з засудженнями.
Ми також розповідали, скільки потрібно працювати, щоб окупити вищу освіту.