Кто по закону в Украине может работать дистанционно: касается не всех

Еще со времен эпидемии Covid-19 в Украине прижились дистанционная работа и обучение. После того как активная фаза распространения заболевания завершилась, удаленный формат работы все равно остался, потому что это во многих аспектах удобно.
Кому действительно разрешено работать дистанционно в Украине, рассказали на сайте Гоструда.
Законодательство не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно. Таким образом работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.
Однако, очевидно, что если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать только на территории предприятия. То есть та работа, которая требует присутствия человека на рабочем месте, не может быть проделана дистанционно.
Однако другие виды задач позволяют работодателю перевести сотрудников на дистанционный формат работы.
Кроме вышеперечисленных условий дистанционной работы могут быть и другие обстоятельства для этого. Закон позволяет перевести:
Не вся работа может быть выполнена дистанционно в зависимости от задач, которые перед вами стоят (фото: Freepik)
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