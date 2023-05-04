Кто по закону в Украине может работать дистанционно: касается не всех

Какая работа может быть выполнена дистанционно

Законодательство не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно. Таким образом работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.

Однако, очевидно, что если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать только на территории предприятия. То есть та работа, которая требует присутствия человека на рабочем месте, не может быть проделана дистанционно.

Однако другие виды задач позволяют работодателю перевести сотрудников на дистанционный формат работы.

При каких условиях вы можете выйти на "дистанционку"

Кроме вышеперечисленных условий дистанционной работы могут быть и другие обстоятельства для этого. Закон позволяет перевести:

беременных женщин

работников, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или ухаживающих за ребенком до шести лет (по медицинским показаниям)

работников, имеющих двух или более детей младше 15 лет или ребенка с инвалидностью

родителей или опекунов ребенка, или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы

работников, в отношении которых на рабочем месте были совершены действия с признаками дискриминации (переход осуществляется временно - на два месяца)

Не вся работа может быть выполнена дистанционно в зависимости от задач, которые перед вами стоят (фото: Freepik)

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