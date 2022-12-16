Хто виграє Нацвідбір на Євробачення: прогноз букмекерів

Які ставки букмекерів

За даними українських букмекерських контор, перемогу в відборі здобуде Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR". Відверто кажучи, вибір досить зрозумілий, оскільки Яна Шимаєва є однією з найвідоміших учасниць відбору.

Друге місце букмекери віддають бандуристці KRUTЬ. Зазначимо, що для ліричної виконавиці це вже другий Нацвідбір.

Третє місце станом на 16 грудня ділять між собою тернопільський дует TVORCHI та співачка з Івано-Франківська FIINKA.

За ними йдуть Moisei, 2TONE, OY Sound System і DEMCHUK. А от ставки на Angelina і Tember Blanche не надто вселяють довіру.

Прогноз букмекерів по переможцях Нацвідбору на Євробачення 2023

Прогноз таролога

Думки букмекерів і карт дещо не збігаються, оскільки таролог Наталіс Доміні прогнозує, що з України на конкурс поїде хлопець.

"Українцям потрібно ретельніше підходити до якості музики, які вони представляють. Карти вказують, що поїде хлопець від нашої країни. Щось піде не за планом. Усі деталі відривати не буду, то нецікаво дивитися", - розповіла нам Доміні.

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні

Попри те, що далеко не всі країни-учасниці визначилися зі своїми представниками, букмекери вже приймають ставки на переможця головного пісенного конкурсу.

Серед головних фаворитів представники Великої Британії, Італії, Швеції та Іспанії. Також експерти пророкують високі місця Норвегії, Франції, Греції, Польщі та Австралії.

А от перемогу, згідно з даними букмекерських контор, здобуде Україна з імовірністю 23%. У наступної країни шанс на виграш дорівнює 8%.

Коефіцієнти на перемогу в Євробаченні 2023 (скриншот: eurovisionworld.com)