Кто выиграет Нацотбор на Евровидение: прогноз букмекеров

Какие ставки букмекеров

По данным украинских букмекерских контор, победу в отборе одержит Jerry Heil с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR". Откровенно говоря, выбор достаточно ясен, поскольку Яна Шимаева является одной из самых известных участниц отбора.

Второе место букмекеры отдают бандуристке KRUTЬ. Отметим, что для лирической исполнительницы это уже второй Нацотбор.

Третье место по состоянию на 16 декабря делят между собой тернопольский дуэт TVORCHI и певица из Ивано-Франковска FIINKA.

За ними следуют Moisei, 2TONE, OY Sound System и DEMCHUK. А вот ставки на Angelina и Tember Blanche не слишком внушают доверие.

Прогноз букмекеров по победителям Нацотбора на Евровидение 2023

Прогноз таролога

Мнения букмекеров и карт несколько не совпадают, поскольку таролог Наталис Домини прогнозирует, что из Украины на конкурс поедет парень.

"Украинцам нужно более тщательно подходить к качеству музыки, которые они представляют. Карты указывают, что уедет парень от нашей страны. Что-то пойдет не по плану. Все детали отрывать не буду, так неинтересно смотреть", - рассказала нам Домини.

Кому прогнозируют победу на Евровидении

Несмотря на то, что далеко не все страны-участницы определились со своими представителями, букмекеры принимают ставки на победителя главного песенного конкурса.

Среди главных фаворитов представители Великобритании, Италии, Швеции и Испании. Также эксперты прочат высокие места Норвегии, Франции, Греции, Польши и Австралии.

А вот победу, согласно данным букмекерских контор, одержит Украина с вероятностью 23%. У следующей страны шанс на выигрыш равен 8%.

Коэффициенты на победу в Евровидении 2023 года (скриншот: eurovisionworld.com)