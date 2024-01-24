Хто з українців може втратити субсидію та як її оформити

У кого можуть забрати субсидію

Так, пільгу скасують, якщо:

заявник-отримувач помер

при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;

зміні місця проживання;

виявленні додаткових доходів.

Як оформити субсидію

Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.

Для того, щоб оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія. Необхідні для цього документи:

посвідчення особи;

декларація про доходи;

заява.

Також додатково у вас можуть попросити такі документи:

довідка про статус ВПО;

договір оренди.



