Хто з українців може втратити субсидію та як її оформити

Субсидію в Україні у деяких категорій населення можуть забрати.
У кого саме можуть забрати пільгу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Так, пільгу скасують, якщо:
Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.
Для того, щоб оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія. Необхідні для цього документи:
Також додатково у вас можуть попросити такі документи:
Як ми раніше писали, українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля до кінця зими.