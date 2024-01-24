Кто из украинцев может потерять субсидию и как ее оформить

Субсидию в Украине у некоторых категорий населения могут забрать.
У кого могут забрать льготу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.
Так, льготу отменят, если:
Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее обновления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или помощь вернут, если это произошло случайно.
Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дия. Необходимые для этого документы:
Также дополнительно у вас могут попросить следующие документы:
Как мы ранее писали, украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь до конца зимы.