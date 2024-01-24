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Кто из украинцев может потерять субсидию и как ее оформить

Кто может потерять субсидию в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Субсидию в Украине у некоторых категорий населения могут забрать.

У кого могут забрать льготу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.

У кого могут забрать субсидию

Так, льготу отменят, если:

  • заявитель-получатель умер
  • при наличии долгов по ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен;
  • смене места жительства;
  • выявлении дополнительных доходов.

Как оформить субсидию

Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее обновления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или помощь вернут, если это произошло случайно.

Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дия. Необходимые для этого документы:

  • удостоверение личности;
  • право на доходы;
  • заявление.

Также дополнительно у вас могут попросить следующие документы:

  • справка о статусе ВПЛ;
  • договор аренды

 

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