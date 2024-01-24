Кто из украинцев может потерять субсидию и как ее оформить
Кто может потерять субсидию в Украине (коллаж РБК-Украина)
Субсидию в Украине у некоторых категорий населения могут забрать.
У кого могут забрать льготу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.
У кого могут забрать субсидию
Так, льготу отменят, если:
- заявитель-получатель умер
- при наличии долгов по ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен;
- смене места жительства;
- выявлении дополнительных доходов.
Как оформить субсидию
Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее обновления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или помощь вернут, если это произошло случайно.
Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дия. Необходимые для этого документы:
- удостоверение личности;
- право на доходы;
- заявление.
Также дополнительно у вас могут попросить следующие документы:
- справка о статусе ВПЛ;
- договор аренды
Как мы ранее писали, украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь до конца зимы.