Кто из украинцев может потерять субсидию и как ее оформить

Субсидию в Украине у некоторых категорий населения могут забрать.

У кого могут забрать льготу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.

У кого могут забрать субсидию

Так, льготу отменят, если:

заявитель-получатель умер

при наличии долгов по ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен;

смене места жительства;

выявлении дополнительных доходов.

Как оформить субсидию

Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее обновления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или помощь вернут, если это произошло случайно.

Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дия. Необходимые для этого документы:

удостоверение личности;

право на доходы;

заявление.

Также дополнительно у вас могут попросить следующие документы: