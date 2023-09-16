Хто з українців може не платити за комунальні послуги під час війни

Які заборони діють під час війни

Відповідно до постанови № 206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану" в Україні забороняється:

нараховувати та стягувати штрафи, інфляційні нарахування, річні проценти, нараховані на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги

припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі

стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року з дати початку по дату завершення бойових дій або тимчасової окупації територій

Що важливо знати

Воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за комунальні послуги - плата нараховується весь період воєнного стану. Однак, якщо споживач не сплачує, то після закінчення воєнного стану це все одно доведеться зробити, а саме оплатити "чистий" борг, що буде складатись лише з самих нарахувань.

Не платити за житлово-комунальні послуги можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Ця норма, закріплена в 7 статті закону "Про житлово-комунальні послуги", діяла задовго до введення в Україні воєнного стану.

Громадяни, які скористаються цим правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату спишуть або буде переплата. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі.

Такою довідкою може бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи

довідка про проходження лікування

довідка про проходження військової служби

Таким чином, споживачі, які тимчасово залишили свої домівки, повинні надати виконавцю комунальних послуг заяви та довідки з тимчасового місця проживання, лікування або проходження військової служби.