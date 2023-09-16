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Кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги во время войны

Украинцам напомнили о нюансах оплаты коммунальных услуг во время войны (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в условиях военного положения Кабинет Министров постановлением от 5 марта 2022 установил некоторые запреты. В частности, они касаются оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Могут ли начислять и взимать пеню, сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.

Какие запреты действуют во время войны

Согласно постановлению №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" в Украине запрещается:

  • начислять и взимать штрафы, инфляционные начисления, годовые проценты, начисленные на задолженность, образованную за несвоевременное или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги
  • прекращать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме
  • взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образованной после 24 февраля 2022 года с даты начала по дату завершения боевых действий или временной оккупации территорий

Что важно знать

Военное положение не освобождает граждан Украины от оплаты коммунальных услуг - плата начисляется весь период военного положения. Однако если потребитель не платит, то после окончания военного положения это все равно придется сделать, а именно оплатить "чистый" долг, который будет состоять только из самих начислений.

Не платить за жилищно-коммунальные услуги могут все граждане, более 30 дней не проживавшие в своей квартире или доме. Эта норма, закрепленная в 7 статье закона "О жилищно-коммунальных услугах", действовала задолго до введения в Украине военного положения.

Граждане, использующие это право, могут рассчитывать, что поставщик услуг произведет перерасчет. Тогда оплату спишут или будет переплата. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику и предоставить справку об отсутствии в своем доме.

Такой справкой может быть:

  • справка внутренне перемещенного лица
  • справка о прохождении лечения
  • справка о прохождении военной службы

Таким образом, потребители, временно покинувшие свои дома, должны предоставить исполнителю коммунальных услуг заявления и справки с временного места жительства, лечения или прохождения военной службы.

Ранее мы сообщали, сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг.

Также читайте, как платить меньше за электроэнергию.

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