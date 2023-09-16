Кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги во время войны

В Украине в условиях военного положения Кабинет Министров постановлением от 5 марта 2022 установил некоторые запреты. В частности, они касаются оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Могут ли начислять и взимать пеню, сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.
Согласно постановлению №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" в Украине запрещается:
Военное положение не освобождает граждан Украины от оплаты коммунальных услуг - плата начисляется весь период военного положения. Однако если потребитель не платит, то после окончания военного положения это все равно придется сделать, а именно оплатить "чистый" долг, который будет состоять только из самих начислений.
Не платить за жилищно-коммунальные услуги могут все граждане, более 30 дней не проживавшие в своей квартире или доме. Эта норма, закрепленная в 7 статье закона "О жилищно-коммунальных услугах", действовала задолго до введения в Украине военного положения.
Граждане, использующие это право, могут рассчитывать, что поставщик услуг произведет перерасчет. Тогда оплату спишут или будет переплата. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику и предоставить справку об отсутствии в своем доме.
Такой справкой может быть:
Таким образом, потребители, временно покинувшие свои дома, должны предоставить исполнителю коммунальных услуг заявления и справки с временного места жительства, лечения или прохождения военной службы.
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