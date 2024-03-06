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Хто з українців може не платити за газ: всього одна категорія

Хто з українців може не платити за газ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні існують випадки, коли деякі громадяни продовжують отримувати розрахунки за природний газ, навіть якщо вони не проживають у власному житлі. Важливо знати, як діяти у подібних ситуаціях.

Хто може не платити за цю послугу, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

Хто може не платити за газ

У компанії "Нафтогаз" пояснили, хто має законне право не сплачувати за природний газ.

Зокрема, у випадках, коли через воєнні обставини особа не може проживати у своєму будинку чи квартирі, виникає питання про подальший рахунок за комунальні послуги, який регулярно надходить навіть при відсутності фактичного проживання.

Це пояснюється тим, що газопостачальник не завжди має інформацію про те, чи проживає хто-небудь у конкретному будинку, а також через те, що споживачі можуть забувати передавати показники лічильника.

Відповідно до чинного законодавства, якщо громадяни не надають дані з приладів обліку газу, відбувається нарахування на основі середньомісячного споживання за попередні періоди.

Як уникнути нарахувань за газ

З метою уникнення нарахувань за газ рекомендується тим, хто не проживає в оселі, щомісяця передавати фактичні, незмінні показники лічильника.

Це можна зручно здійснювати через онлайн-сервіси компанії, такі як чат-боти у Viber або Telegram, особистий кабінет на веб-сайті або спрощена процедура на офіційному порталі компанії.

Також можна вислати письмову заяву оператору, в якій зазначити факт тимчасового непроживання.

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ГазКомунальні платежі