Кто из украинцев может не платить за газ: всего одна категория

В Украине существуют случаи, когда некоторые граждане продолжают получать расчеты за газ, даже если они не проживают в собственном жилье. Важно знать, как поступать в подобных ситуациях.
Кто может не платить за эту услугу, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
В компании "Нафтогаз" объяснили, кто имеет законное право не платить за природный газ.
В частности, в случаях, когда по военным обстоятельствам лицо не может проживать в своем доме или квартире, возникает вопрос о дальнейшем счете за коммунальные услуги, который регулярно поступает даже при отсутствии фактического проживания.
Это объясняется тем, что газопоставщик не всегда располагает информацией о том, проживает ли кто-нибудь в конкретном доме, а также потому, что потребители могут забывать передавать показатели счетчика.
В соответствии с действующим законодательством, если граждане не предоставляют данные по приборам учета газа, происходит начисление на основе среднемесячного потребления за предыдущие периоды.
Во избежание начислений за газ рекомендуется тем, кто не проживает в доме, ежемесячно передавать фактические, неизменные показатели счетчика.
Это можно удобно осуществлять через онлайн-сервисы компании, такие как чат-боты в Viber или Telegram, личный кабинет на сайте или упрощенная процедура на официальном портале компании.
Также можно выслать письменное заявление оператору, в котором указать факт временного непроживания.
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